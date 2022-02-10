Саратовские врачи спасли девочку, выброшенную матерью в овраг

Пятилетняя девочка, найденная в декабре без одежды в овраге у села Прокудино, спасена. В результате полуторамесячного лечения, проведенного врачами Саратовской областной детской клинической больницы, удалось восстановить все функции организма малышки, избежав ампутации обмороженных конечностей ребенка. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения региона.

Напомним, что двух замерзших маленьких детей - пятилетнюю девочку и ее восьмилетнего брата - обнаружила днем 22 декабря в овраге у села Прокудино Аткарского района случайная прохожая. Мальчика погиб от переохлаждения, а его пережившая клиническую смерть сестра была госпитализирована. В совершении преступления подозревается их мать. По версии следствия, сначала она задушила своих детей шарфом, а затем выбросила на мороз без верхней одежды.

Состояние выжившей девочки врачи расценивали как крайне тяжелое. Бригадой санавиации малышку доставили в областной центр.

Как пояснили в региональном минздраве, на начальном этапе стояла задача спасения жизни ребенка и восстановления основных функций - дыхания, сердца, головного мозга, сильно пострадавших после удушения и переохлаждения. Лечебную программу саратовские медики согласовывали с федеральным центром - Российской детской клинической больницей РНИМУ им. Пирогова.

После стабилизации состояния маленькой пациентки на первый план вышло спасение обмороженных конечностей. Удалось не только избежать ампутации, но и провести своевременную трансплантацию наиболее пострадавших участков кожи.

На сегодня девочка находится в ясном сознании. Она самостоятельно дышит, ест, заживление трансплантированной кожи полностью завершилось.