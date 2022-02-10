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10.02.2022 18:00
Рубрика: Легковые авто

Volvo выпустит новый кроссовер

Текст: Михаил Азнавуров
Концепт-кар Volvo Concept Recharge 2021 года. Фото: Пресс-служба Volvo. Концепт-кар Volvo Concept Recharge 2021 года. Фото: Пресс-служба Volvo.
Концепт-кар Volvo Concept Recharge 2021 года. Фото: Пресс-служба Volvo.

Volvo работает над принципиально новой моделью - среднеразмерным электрическим кроссовером с внутризаводским индексом V546, об этом сообщает Automotive News со ссылкой на свои источники в шведской компании.

Фото: Скриншот с youtube.com
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По данным ресурса, в продуктовой иерархии Volvo модель V546 займет позицию между XC60 и XC90. Новинку будут выпускать на заводе Volvo Cars в Южной Каролине (США), то есть целевым рынком для нее станет Северная Америка. Первые товарные образцы V546 сойдут с конвейера в 2025 году.

В основу нового кроссовера ляжет чисто электрическая платформа, которая в принципе не предполагает модификаций с двигателями внутреннего сгорания

Как уточняет Motor1, экстерьер перспективной машины сработают по мотивам концепт-кара Volvo Concept Recharge 2021 года, его характеризуют динамичный профиль и "чистые" минималистичные поверхности кузова.

Volvo Cars рассчитывает к 2030 году полностью отказаться от машин с ДВС, сделав выбор в пользу чистых электромобилей.

Напомним, шведская компания входит в состав китайского концерна Geely.

#Volvo