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Бекмамбетов и Okko снимут фильм в жанре японского хоррора

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    11.02.2022, 20:10
Текст:   Анастасия Николаева

Стало известно о планах сотрудничества онлайн-кинотеатра Okko и Тимура Бекмамбетова ("Ёлки") в съемках картины в жанре японского хоррора. Фильм "Утопленник" (Bloat) будет снят в формате screen life, то есть действие развернется на экране компьютера или мобильного устройства.

Бен МакКензи ("Готэм", "По долгу службы") сыграет сына военного офицера, который едва не утонул на отдыхе в Японии. После этого начали происходить различного рода неприятные события. Режиссер и автор сценария - Пабло Абсенто, в ее активе две короткометражные ленты.

Бекмамбетов продюсировал или снимал сам несколько фильмов в screen life: "Убрать из друзей" и его сиквел "Убрать из друзей: Даркнет", "Взломать блогеров", "Днюха!", "Профайл", "Поиск".

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