Opel уточнил сроки появления новой Astra в России

В Рюссельсхайме на заводе компании Opel стартовало серийное производство нового поколения модели Astra. "РГ" уже сообщала, что модель вернётся на российский рынок в 2022 году, но теперь в представительстве марки назвали более конкретные сроки.

Для начала напомним, что Opel Astra шестой генерации дебютировала в июле 2021 года. Корни GM остались в прошлом, а нынешняя модель построена на платформе EMP2 и является немецким прочтением Peugeot 308. Однако это на габариты машины никак не повлияло, и она почти не отличается от предшественника: длина составляет 4374 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1470 мм, размер колёсной базы - 2675 мм.

В Европе будут предлагаться гибридные модификации, позаимствованные у "триста восьмого", а в 2023 году обещана полностью электрическая "Астра". Но в России будут продавать, скорее всего, версии с ДВС без электрических надстроек.

Для Opel Astra доступны "турботройка" 1.2 литра мощностью 110 и 130 л.с., а также турбированный 130-сильный дизель. Все оборудованы системой "старт-стоп". Автоматическая трансмиссия предусмотрена для версий с моторами на 130 "лошадей", "механика" - для базовой модификации.

В Opel сообщили, что к сегодняшнему дню было выпущено около 500 новых Opel Astra. До европейских клиентов автомобили доберутся весной, а в России появление модели запланировано на вторую половину 2022 года.