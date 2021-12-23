Opel рассказал о новинках для России в 2022 году: новые Astra и кроссоверы

Представители Opel в беседе с "Российской газетой" рассказали о том, какие планы у марки на 2022 года. Компания планирует расширение модельного ряда.

Так, в следующем году на рынок РФ вернётся Opel Astra, новая генерация которой была представлена летом 2021 года. Напомним, хэтчбек и универсал созданы на платформе EMP2 и являются технически идентичными Peugeot 308, в том числе по линейке силовых агрегатов. Пока неизвестно, с какими моторами Astra будет продаваться в нашей стране. Для Европы анонсированы 130-сильный турбодизель, бензиновая "турботройка" 1.2 литра в двух вариантах форсировки - 110 и 130 л.с., и бензин-гибридные модификации с возможностью езды только на электричестве (до 60 км).

Также в 2022 году до России должен добраться обновлённый Grandland с фирменной передней частью Vizor, адаптивной матричной оптикой, системой ночного видения и широким списком ассистентов. Обновлённый Opel Grandland можно будет купить не только с бензиновым мотором, но и в гибридной версии. В настоящее время в РФ модель представлена в дореформенном варианте Grandland X с безальтернативной связкой из 150-сильного бензинового турбомотора и 6-ступенчатого "автомата", цены стартуют от 2 159 000 рублей.

В Opel отметили, что в настоящее время ведутся работы над тем, чтобы возобновить в России продажи кроссовера Mokka, новое поколение которого представили который был представлен летом 2020 года.