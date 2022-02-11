Найдено тело второго погибшего при падении Ан-2 на Камчатке

Спасатели обнаружили тело второго члена экипажа, погибшего при крушении самолета Ан-2 в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

К настоящему моменту пожар на месте катастрофы потушен. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве.

Напомним, легкомоторный самолет Ан-2, перевозивший груз, днем 11 февраля потерпел крушение в километре от села Северные Коряки. При падении на землю воздушное судно загорелось, находившиеся на его борту два члена экипажа погибли.

По факту ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Проверку инцидента проводит и прокуратура.