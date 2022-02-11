Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 на Камчатке

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения самолета Ан-2 в Елизовском районе. Руководитель ведомства выехал на место для координации деятельности правоохранительных органов.

"При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Камчатский кречет". Оно выполняло рейс по маршруту Северные Коряки - Оссора и упало при взлете. На борту находились два члена экипажа, оба они погибли при падении. Пассажиров не было, самолет вез груз. При крушении Ан-2 получил ряд повреждений степень, которых устанавливается.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".