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11.02.2022 06:13
Рубрика: Происшествия

Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов после крушения самолета Ан-2 в Елизовском районе. Руководитель ведомства выехал на место для координации деятельности правоохранительных органов.

Власти: При крушении Ан-2 на Камчатке погибли два человека

"При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Камчатский кречет". Оно выполняло рейс по маршруту Северные Коряки - Оссора и упало при взлете. На борту находились два члена экипажа, оба они погибли при падении. Пассажиров не было, самолет вез груз. При крушении Ан-2 получил ряд повреждений степень, которых устанавливается.

Ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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