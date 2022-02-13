Британские пользователи Twitter восхитились картиной на фото Шойгу и Уоллеса

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Москве. Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

Британские пользователи Twitter восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.

Фотография сделана на фоне полотна, изображающего маршалов Георгия Жукова и Жана де Тассиньи, фельдмаршала Бернарда Монтгомери, генерала Дуайта Эйзенхауэра, а также солдат, празднующих победу во Второй мировой войне.

"Какая картина позади них!" - восхитился один из пользователей. "Я прикован к картине за ними", - написал другой комментатор. "Вот именно… Союзники", - отметил еще один пользователь. Также комментаторы вспомнили недавний визит в Москву главу британского МИД Лиз Трасс, и выразили надежду, что встреча министров обороны прошла намного лучше, передает РИА Новости.

В пятницу на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом Сергей Шойгу обсудил наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Также Бен Уоллес осмотрел выставку, посвященную истории военного сотрудничества СССР и союзных государств в годы Второй мировой войны. Он отметил, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах.