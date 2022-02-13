Британские пользователи Twitter восхитились картиной на фото Шойгу и Уоллеса

Британские пользователи Twitter восхитись картиной, попавшей на совместную фотографию министров обороны России и Великобритании Сергея Шойгу и Бена Уоллеса и начальников штабов Валерия Герасимова и Тони Радакина.
Фотография сделана на фоне полотна, изображающего маршалов Георгия Жукова и Жана де Тассиньи, фельдмаршала Бернарда Монтгомери, генерала Дуайта Эйзенхауэра, а также солдат, празднующих победу во Второй мировой войне.
"Какая картина позади них!" - восхитился один из пользователей. "Я прикован к картине за ними", - написал другой комментатор. "Вот именно… Союзники", - отметил еще один пользователь. Также комментаторы вспомнили недавний визит в Москву главу британского МИД Лиз Трасс, и выразили надежду, что встреча министров обороны прошла намного лучше, передает РИА Новости.
В пятницу на встрече в Москве с британским коллегой Беном Уоллесом Сергей Шойгу обсудил наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Также Бен Уоллес осмотрел выставку, посвященную истории военного сотрудничества СССР и союзных государств в годы Второй мировой войны. Он отметил, что помнит о тех жертвах, которые понес российский народ в ходе Второй мировой войны и других предыдущих войнах.
Defence Secretary @BWallaceMP and Chief of the Defence Staff @AdmTonyRadakin_ met their Russian counterparts for talks today to discuss the situation on the borders of Ukraine.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 11, 2022
The UK continues to urge for de-escalation and dialogue.
More info: https://t.co/GbdnezO2iS pic.twitter.com/8lrtvjjX3o