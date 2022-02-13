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Стала известна дата премьеры финального сезона "Острых козырьков"

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    13.02.2022, 16:42
Текст:   Юлия Авакова

Стильная гангсерская ретродрама британского сценариста Стивена Найта "Острые козырьки" (Peaky Blinders) близка к развязке (по крайней мере, в формате телесериала). С начала 2022 года создатели то и дело выкладывали новые материалы, подогревающие интерес поклонников проекта, однако конкретных дат выхода сериала в эфир не упоминалось, за исключением расплывчатых намеков на то, что это произойдет "в скором времени".

BBC сообщила о том, что торжественный показ первого эпизода для особых гостей состоится 24 февраля на родине "Козырьков", в Бирмингеме, а в интервью The Sunday Times режиссер Энтони Бирн намекнул на то, что запуск нового сезона на британском телевидении может состояться уже в этом месяце. Кроме того, создатели сериала поделились несколькими фотографиями Киллиана Мерфи в образе Томми Шелби:

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