Стала известна дата премьеры финального сезона "Острых козырьков"

Стильная гангсерская ретродрама британского сценариста Стивена Найта "Острые козырьки" (Peaky Blinders) близка к развязке (по крайней мере, в формате телесериала). С начала 2022 года создатели то и дело выкладывали новые материалы, подогревающие интерес поклонников проекта, однако конкретных дат выхода сериала в эфир не упоминалось, за исключением расплывчатых намеков на то, что это произойдет "в скором времени".

BBC сообщила о том, что торжественный показ первого эпизода для особых гостей состоится 24 февраля на родине "Козырьков", в Бирмингеме, а в интервью The Sunday Times режиссер Энтони Бирн намекнул на то, что запуск нового сезона на британском телевидении может состояться уже в этом месяце. Кроме того, создатели сериала поделились несколькими фотографиями Киллиана Мерфи в образе Томми Шелби:

Sunday times article with Anthony Byrne said that #PeakyBlinders will return on February 27 on BBC1 🎉#CillianMurphy pic.twitter.com/6pxlwmdz9u — AbsolutelyCillianIt💎💎 (@Peaky_Duchess) February 12, 2022