Дилеры АвтоВАЗа начали продавать Lada Vesta почти за 2 млн рублей

В одном из дилерских центров Lada обнаружили Vesta SW Cross за 1 903 050 рублей. Фотографию прайс-листа на автомобиль опубликовали в сообществе "Лада Веста | Lada Vesta FL" в соцсети "ВКонтакте".

Такая Lada Vesta оснащена мотором мощностью 113 л.с. в комплектации Luxe с пакетом Prestige. Дополнительное оборудование от дилера оценили почти на 600 000 рублей. Стоит отметить, что розничная цена на такой универсал составляет 1,2-1,3 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что запредельные дилерские "накрутки" отпугнули часть покупателей, которые решили отложить смену автомобиля или ушли на "вторичку". В результате дилеры в будущем недосчитаются большого количества клиентов на своем сервисе, во многом обеспечивающем их выживаемость.

Что касается Lada Vesta, то АвтоВАЗ уже приступил к выпуску новой модели, хотя официально об этом еще не сообщил. Ожидается, что продажи Vesta FL начнутся весной или летом этого года.

Внешне Vesta будет отличаться от предшественника новой радиаторной решеткой с ячеистым узором, измененной оптикой со светодиодными элементами, а также некоторыми другими деталями.

По технической части предположительно всë останется без изменений. Двигатели 1.6 литра 106 л.с., 1.6 литра 113 л.с., 1.8 литра и 122 л.с. Трансмиссии: 5-ступенчатая МКПП и CVT.