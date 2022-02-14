Минск: ЦИК аккредитовал уже свыше ста зарубежных наблюдателей

За две недели до проведения в Беларуси всенародного референдума, на который вынесен вопрос о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, ЦИК республики аккредитовал свыше ста международных наблюдателей. Об этом информирует 14 февраля БЕЛТА.

Согласно опубликованным данным, 92 из них представляют миссию от стран Содружества, в том числе 14 направлены Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ. Восемь экспертов аккредитованы от избирательных комиссий Азербайджана, Армении, России, Таджикистана, один - от Шанхайской организации сотрудничества.

Стали известны оперативные данные и по количеству национальных наблюдателей. Региональными комиссиями по проведению референдума их аккредитовано уже почти сорок тысяч, уточняет ЦИК.

Абсолютное большинство наблюдателей (29 336) представляют общественные объединения: профессиональные союзы, входящие в ФПБ (8906), БРСМ (4674), "Белая Русь" (4628), Белорусский союз женщин (3903). Трудовые коллективы направили 3370 наблюдателей, а индивидуальные граждане - 5646.

Что касается политических партий, то на данный момент, судя по официальным данным, они направили в комиссии по референдуму 1557 наблюдателей, большинство из которых (989) от Коммунистической партии Беларуси.

ЦИК напоминает, что процесс направления наблюдателей продолжится вплоть до 27 февраля.