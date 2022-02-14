Новость о еще одном заводе Tesla оказалась фейком

На днях в интернете появилась информация о том, что Tesla выбрала место для постройки ещё одного завода в Китае - провинцию Ляонин в северо-восточной части страны. Однако всё оказалось не совсем так, как интерпретировали фанаты компании Илона Маска.

Дело было следующим образом. Администрация провинции Ляонин опубликовала в своём аккаунте в соцсети WeChat сообщение, в котором говорилось о целях на ближайшие годы. Источником слухов, вероятно, послужил пятый пункт, где администрация обещает "заложить основу для реализации крупных промышленных объектов по созданию транспортных средств на новой энергии, таких как Tesla".

Китайские СМИ сообщают, что впоследствии сообщение в аккаунте Администрации было удалено. Официальные представители Tesla подтвердили, что в настоящее время никаких конкретных проектов между властями провинции и компанией нет.

В настоящее время Tesla имеет в Китае одну гигафабрику, она расположена в Шанхае и занимается выпуском Model 3 и Model Y.

Решение по строительству ещё одного завода Tesla примет не ранее конца 2022 года - по крайней мере, этот срок выглядит логичным: компания успеет провести намеченную оптимизацию, необходимую для роста, а также запустить наконец гигафабрику в Берлине.

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