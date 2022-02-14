Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.02.2022 15:00
Рубрика: Легковые авто

Новость о еще одном заводе Tesla оказалась фейком

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

На днях в интернете появилась информация о том, что Tesla выбрала место для постройки ещё одного завода в Китае - провинцию Ляонин в северо-восточной части страны. Однако всё оказалось не совсем так, как интерпретировали фанаты компании Илона Маска.

Фото: Пресс-служба Tesla.
Регулятор обязал Tesla доработать 600 тысяч авто за излишнюю музыкальность

Дело было следующим образом. Администрация провинции Ляонин опубликовала в своём аккаунте в соцсети WeChat сообщение, в котором говорилось о целях на ближайшие годы. Источником слухов, вероятно, послужил пятый пункт, где администрация обещает "заложить основу для реализации крупных промышленных объектов по созданию транспортных средств на новой энергии, таких как Tesla".

Китайские СМИ сообщают, что впоследствии сообщение в аккаунте Администрации было удалено. Официальные представители Tesla подтвердили, что в настоящее время никаких конкретных проектов между властями провинции и компанией нет.

В настоящее время Tesla имеет в Китае одну гигафабрику, она расположена в Шанхае и занимается выпуском Model 3 и Model Y.

Решение по строительству ещё одного завода Tesla примет не ранее конца 2022 года - по крайней мере, этот срок выглядит логичным: компания успеет провести намеченную оптимизацию, необходимую для роста, а также запустить наконец гигафабрику в Берлине.

Ранее "РГ" рассказывала о том, когда появятся новинки Tesla.

#Tesla