Оренбуржцы создали петицию в Госдуму за пересмотр закона о животных

После серии нападений бездомных собачьих стай на детей в Оренбурге местные жители создали в Сети петицию к депутатам Госдумы. В своем обращении к федеральным законодателям родители областного центра просят пересмотреть действующее законодательство в части контроля за бродячими животными.

Инициаторы обращения констатируют, что система работы, когда животное необходимо стерилизовать, чипировать и снова вернуть на место, не действует. Для выхода из сложившейся ситуации предлагаются такие меры: ввести возможность гуманного умерщвления животных, которые могут нести опасность для человека; ввести ответственность владельцев животных, оставивших их без присмотра; ввести государственную регистрацию владельцами животных, особенно потенциально опасных пород; наладить мониторинг местонахождения зарегистрированных животных.

"Да, животные требуют ответственного и гуманного отношения. Но в нынешней ситуации, когда на одной чаще весов жизни наших детей, а на другой - собаки, не может быть разночтений", - отмечается в обращении.

Напомним, что в минувшие выходные в Оренбуржье собачьи стаи дважды нападали на детей. В районе школы № 56 на улице Бебеля животные набросились на 13-летнюю школьницу. У пострадавшей раны на спине, руках, ногах, толстая куртка изорвана в клочья. После пережитого школьница нуждается в помощи психолога.

СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность" на должностных лиц городского управления ЖКХ, ответственных за отлов бездомных животных.

В мэрии отчитались о том, что опасных собак в том районе удалось отловить. Однако реальных рычагов для изменения ситуации у властей сегодня нет.

- Даже после отлова, стерилизации и чипирования собаки по действующему законодательству должны быть возвращены в прежнюю среду обитания и вновь могут вести себя агрессивно, - констатировал и.о. начальника УЖКХ Оренбурга Анатолий Байкаров.

Тем же вечером на улице Дорофеева другая стая устроила охоту на мальчика. Ребенка защитили прохожие, отогнав разъяренных животных.

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбуржье Анжелика Линькова призвала решать проблему на федеральном уровне, выступив в том числе и за уничтожение агрессивных особей.