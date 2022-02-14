Оренбуржцы создали петицию в Госдуму за пересмотр закона о животных

Новости

Шольц: Зеленский представит проект закона по особому статусу Донбасса 18:58
Полиция Парижа обезвредила вооруженного ножом мужчину 18:58
Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 18:55
Минск: ЦИК аккредитовал уже свыше ста зарубежных наблюдателей 18:45
Минометчики ЮВО использовали на полигоне в Крыму разведывательно-огневой комплекс 18:41
Экипажи Т-72Б3 и специалисты РЭБ уничтожили условного противника под Оренбургом 18:24
В Госдуме проработают нормы о защите христианских ценностей 18:24
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев идут третьими в двойках после второй попытки на ОИ 17:56
Песков: Путин одобрил проект ответа США, утвердит своевременно 17:48
В России возник дефицит профессиональных водителей 17:48
Власти Германии сообщили, что газохранилища в стране заполнены на 35% 17:43
Сын президента Туркмении примет участие в президентских выборах 17:34
Генерала приговорили к 4,5 года колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме" 17:34
Испанская полиция отменит требования к минимальному росту сотрудников 17:32
На юге Киргизии ищут рабочих, которых накрыло снежной лавиной 17:28
Температура воздуха в Москве 15 февраля приблизится к рекорду 16:59
Москалькова выясняет, почему ректору "Шанинки" отказывают в более мягкой мере пресечения 16:48
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 16:28
Лавров: НАТО делает все, чтобы определять развитие ситуации в Европе 16:24
Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО 16:22
Лавров: принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад 16:18
Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина победили в командном первенстве на ОИ 16:15
"Газпром" не стал бронировать на март дополнительный транзит через Украину 16:03
Лавров: США дали отрицательный ответ по предложениям РФ по безопасности 16:01
Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 18:42
Рубрика: Власть

Оренбуржцы создали петицию в Госдуму за пересмотр закона о животных

Текст: Валентина Зотикова

После серии нападений бездомных собачьих стай на детей в Оренбурге местные жители создали в Сети петицию к депутатам Госдумы. В своем обращении к федеральным законодателям родители областного центра просят пересмотреть действующее законодательство в части контроля за бродячими животными.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Законопроект об ужесточении ответственности за нападения собак внесут в Госдуму на этой неделе

Инициаторы обращения констатируют, что система работы, когда животное необходимо стерилизовать, чипировать и снова вернуть на место, не действует. Для выхода из сложившейся ситуации предлагаются такие меры: ввести возможность гуманного умерщвления животных, которые могут нести опасность для человека; ввести ответственность владельцев животных, оставивших их без присмотра; ввести государственную регистрацию владельцами животных, особенно потенциально опасных пород; наладить мониторинг местонахождения зарегистрированных животных.

"Да, животные требуют ответственного и гуманного отношения. Но в нынешней ситуации, когда на одной чаще весов жизни наших детей, а на другой - собаки, не может быть разночтений", - отмечается в обращении.

Напомним, что в минувшие выходные в Оренбуржье собачьи стаи дважды нападали на детей. В районе школы № 56 на улице Бебеля животные набросились на 13-летнюю школьницу. У пострадавшей раны на спине, руках, ногах, толстая куртка изорвана в клочья. После пережитого школьница нуждается в помощи психолога.

СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность" на должностных лиц городского управления ЖКХ, ответственных за отлов бездомных животных.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
В Госдуме назвали меры по решению проблемы с бездомными собаками

В мэрии отчитались о том, что опасных собак в том районе удалось отловить. Однако реальных рычагов для изменения ситуации у властей сегодня нет.

- Даже после отлова, стерилизации и чипирования собаки по действующему законодательству должны быть возвращены в прежнюю среду обитания и вновь могут вести себя агрессивно, - констатировал и.о. начальника УЖКХ Оренбурга Анатолий Байкаров.

Тем же вечером на улице Дорофеева другая стая устроила охоту на мальчика. Ребенка защитили прохожие, отогнав разъяренных животных.

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбуржье Анжелика Линькова призвала решать проблему на федеральном уровне, выступив в том числе и за уничтожение агрессивных особей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО
МИД: РФ будет добиваться конкретной реакции от каждой страны по вопросам безопасности
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться
Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Генерала приговорили к 4,5 года колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме"
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков