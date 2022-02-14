Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО

Владимир Путин в понедельник встретился лично в Кремле с главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить с ним российские ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Лавров заявил президенту, что по ключевым предложениям РФ по этим вопросам ответ Вашингтона и Брюсселя отрицательный.

В свою очередь президент поинтересовался у Лаврова, есть ли вообще шанс договориться с США и НАТО по темам, которые у России вызывают озабоченность. "Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?", - спросил Путин.

Глава МИД отметил, что Россия и лично президент уже неоднократно предупреждали партнеров о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. "Но все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда", - подчеркнул при этом Лавров.

Он напомнил о недавних контактах президента РФ с лидерами США и Франции, предстоящей встрече с канцлером Германии. "Наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать серьезные встречные аргументы - мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул Лавров.

Он также сообщил, что Россия уже подготовила ответ США и НАТО по гарантиям безопасности на 10 страницах.