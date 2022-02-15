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15.02.2022 20:10
Рубрика: В мире

ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой

Текст: Анастасия Селиванова

Криптовалюты и вложения в них сродни схеме Понци, то есть финансовой пирамиде, и их законодательный запрет - наиболее разумный вариант для Индии. Это позволило бы избежать угроз финансовой и макроэкономической стабильности.

Об этом заявил заместитель председателя Резервного банка Индии Раби Санкара. "Мы видим, что криптовалюты не имеют четкого определения - это не валюта, актив или товар, у нее нет базовых денежных потоков, нет собственной ценности; они сродни схемам Понци, а может быть и хуже", - приводит слова Санкары NDTV.

Фото: istock
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Криптобиржи и индийские инвесторы, наоборот, выступают за регулирование криптовалют как актива, и недавнее решение правительства страны ввести налогообложение доходов с продажи цифровых валют сделало им намек на то, что цифровые валюты все же не запретят. Однако в ЦБ Индии все равно выступают против. "Криптовалюты не могут регулироваться кем-либо на финансовом рынке. Невозможно регулировать то, чему нельзя дать определение", - категоричен Раби Санкара.

Он объяснил свою позицию тем, что криптовалюты изначально были созданы для того, чтобы обойти регулируемую финансовую систему. Аргумент о том, что криптовалюту следует вписать в нормативно-правовое поле для развития блокчейн-технологий, Санкара также отвергает, объясняя это анонимностью и децентрализованностью системы, работающей исключительно в виртуальном мире, что притягивает незаконные транзакции. Если бы они аутентифицировались централизованно, можно было бы поддерживать развитие блокчейна без какой-либо цифровой валюты, заключил зампред ЦБ Индии.

В январе с предложением практически запретить криптовалюты также выступил Банк России: регулятор посчитал, что достаточно легализовать лишь две опции - куплю-продажу на зарубежных площадках и право на владение криптовалютой. Российский регулятор, аналогично ЦБ Индии, указывал на угрозы финансовой стабильности, которые связаны с обслуживанием криптовалютами нелегальной деятельности.

Тем не менее на минувшей неделе правительство РФ опубликовало концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют, которая предполагает более мягкий вариант, чем у Банка России: оборот цифровых валют предлагается регулировать с жесткими обязательствами всех участников рынка с акцентом на защиту от крупных вложений для неквалифицированных инвесторов. Более широкий подход к регулированию криптовалют поддерживает Минфин России.

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