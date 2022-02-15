Дилеры не могут получить Lada Largus: автомобили застряли на АвтоВАЗе

Ситуация с выпуском автомобилей Lada будет оставаться относительно нестабильной как минимум до конца 2022 года, спрогнозировал глава Bosch в России. В настоящее время дилеры говорят об остром дефиците Lada Granta, который, вероятно, может усугубиться нехваткой ещё одной популярной модели.

В группе "Рабочие АвтоВАЗа" опубликовали фото припаркованных вдоль проходных завода в Тольятти универсалов Lada Largus. Один из пользователей отметил в комментариях, что автомобили не могут быть переданы в дилерскую сеть из-за некомплектности - отсутствуют панели комбинации приборов.

В январе 2022 года АвтоВАЗ реализовал 2237 пассажирских универсалов Lada Largus. Модель занимает девятое место в списке самых продаваемых в России по итогам прошлого месяца. Цена на Lada Largus стартует от 830 000 рублей, Largus Cross стоит миллион.

Ранее "РГ" рассказывала, что АвтоВАЗ выпускает некомплектные внедорожники семейства Lada Niva: автомобили не оснащаются блоками управления системы надувной подушки безопасности и "ЭРА-ГЛОНАСС". Однако такое решение легитимное (одобрено Коллегией Евразийской экономической комиссии) и носит временный характер.