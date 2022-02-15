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Международную премию ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева вручат в Москве

15.02.2022 / 12:55

Стартовал прием заявок на соискание Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в области фундаментальных наук. В этом году церемония вручения награды пройдет в Москве. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Александр Корольков
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В Год науки и технологий первым лауреатом премии, которая вручалась в Париже, стал выдающийся российский ученый Юрий Оганесян за прорывные открытия, позволившие дополнить периодическую таблицу химических элементов.

Премия ежегодно присуждается двум лауреатам за достижения в фундаментальной науке, которые способствовали реальным социально-экономическим преобразованиям и развитию на уровне региона или в глобальном масштабе. Победители получат финансовую премию в размере 250 тыс. долларов, золотую медаль и диплом.

Прием заявок на соискание Международной премии продлится до 15 марта 2022 года. Подать заявку можно на английском или французском языках через формуляр. Возраст номинантов не ограничен. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте ЮНЕСКО, а также обратившись в секретариат Международной премии им. Д.И. Менделеева.

Основными критериями для получения премии является активное участие кандидатов в социально-экономических преобразованиях и развитии своего региона или страны. Это могут быть передовые исследования, образовательная или просветительская деятельность, либо участие в международном сотрудничестве в области фундаментальных наук.

Напомним, что Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук была учреждена по инициативе России в 2019 году в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества.

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