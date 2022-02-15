Опубликованы фото кузова новой Lada, которая выйдет в 2023 году

АвтоВАЗ ведёт модернизацию сборочных мощностей под выпуск новых Renault Logan и Sandero, которые стартуют летом 2022 года, а также для сборки новой модели B-класса, которая будет соплатформенной "французам", - в основе автомобилей лежит модульная "тележка" CMF-B. Группа Avtograd news опубликовала фото кузова новинки отечественного бренда.

Условное название проекта - Lada Granta-2 или "новая Granta", подчеркнём, что маркетинговое имя модели будет другим. Она получит оригинальный дизайн, некоторые элементы которого прослеживаются на фото кузова автомобиля, накрытого пологом: линия капота и фар, массивная выштамповка по нижней части боковины.

"На передних и задних крыльях имеются небольшие продольные выштамповки, плавно переходящие на двери, задняя панель имеет отверстия под зауженную оптику. Передняя часть также ориентирована под зауженную головную оптику", - дополняет информацию источник.

В настоящее время в СКП Kalina на заводе АвтоВАЗ происходит сварка и окраска кузовов новой Lada Granta, которые затем транспортируются в инжиниринговый центр, где происходит сборка автомобилей.

Относительно силовых агрегатов информация отсутствует, однако можно предположить, что АвтоВАЗ предпочтёт обойтись имеющимися двигателями и трансмиссиями, производство которых уже локализовано.

Выход Lada Granta-2 запланирован на 2023 год.