АвтоВАЗ открестился от новой Lada Granta

Несколько дней назад "РГ" сообщала, что по конвейеру АвтоВАЗа пошли кузова новой модели B-класса, которую условно окрестили "новой Lada Granta" или "Granta-2". Однако на заводе сказали, что никакого нового поколения Lada Granta не будет.

"И, к слову, не будет "Гранты" следующего поколения. Однажды появится новое семейство B-сегмента, не имеющее ничего общего с "Грантой", - цитирует портал "Лада.онлайн" руководителя пресс-службы АвтоВАЗа Сергея Ильинского.

По крайней мере, Ильинский не стал отрицать того факта, что Lada готовит новинку в B-сегменте. Это будет семейство модели, в которое войдут седан и универсал. Известно, что оно будет создано на модульной платформе CMF-B разработки Renault Group. На ней же, напомним, создано третье поколение Renault Logan и Sandero - они встанут на конвейер АвтоВАЗа ориентировочно в мае, а летом этого года начнутся продажи.

Скорее всего, для новой модели Lada будет выбрано имя, которое до этого не использовалось в номенклатуре маркетинговых названий. Таких в запасе АвтоВАЗа десятки, и угадать, какое из них будет выбрано, пока невозможно.

Ожидается, что новая Lada B-класса появится в 2023 году.