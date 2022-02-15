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Появился тизер "Двух холмов" - "первого матриархального сериала"

Новости
    15.02.2022, 12:09
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: START Фото: START
Фото: START

Онлайн-сервис START опубликовал дебютный тизер многосерийной комедийной антиутопии "Два Холма", рассказывающей о мире победившего феминизма.

В "первом матриархальном сериале" действие расположено в 2140 году, где почти не осталось мужчин, а женщины "организовали обособленный мир с эко-городами и умными гаджетами", в котором руководит "мэрка" в исполнении Светланы Камыниной.

По сюжету, как и положено антиутопии, с новым порядком мирятся не все: оставшиеся в живых мужчины и верные им женщины отправляются в жить в заброшенные мегаполисы.

В главных ролях - Пелагея Невзорова ("Улица", "Война семей") и Никита Кологривый ("Вертинский", "Пищеблок", "Майор Гром: Чумной Доктор").

Также в ролях: Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Филипп Бледный и другие.

Создатели проекта также открыли в Сети сайт вымышленного ЖК "Два холма", обещающего "комфортную жизнь без мужчин в 10 минутах от МКАД", вызвавший в Рунете бурную дискуссию.

Премьера сериала "Два холма" - весной 2021 года.

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