Потерпевший крушение на Камчатке Ан-2 не имел необходимых разрешений

Легкомоторных самолет Ан-2, который потерпел крушение в Елизовском районе Камчатского края, не имел необходимых разрешений. Взлет воздушное судно осуществляло с необорудованной взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

- В результате два человека погибло. Я попрошу детально разобраться, как такая ситуация произошла, какие меры надо предпринять по линии координации соответствующих уполномоченных органов. Прошу усилить меры по контролю за воздушным пространством Камчатки, - заявил глава края.

Напомним, что ЧП произошла в днем 11 февраля. Ан-2 совершал рейс по маршруту Северные Коряки - Оссора. После авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Началась проверка прокуратуры.

По словам заместителя председателя правительства Камчатки Романа Василевского на место происшествия прибыли сотрудники Росавиации из Москвы.

- Вмешиваться в расследование мы сейчас не можем. Ждем результаты и параллельно подбираем место для вывоза сгоревшего фюзеляжа, - отметил зампред.

После окончания расследования, по поручению губернатора, будет разработан комплекс мер и механизмов по контролю за малой авиацией края.