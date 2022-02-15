Режиссер "Бойцовского клуба" раскритиковал измененный финал фильма в Китае

Дэвид Финчер раскритиковал китайский стриминг, который выпустил его фильм "Бойцовский фильм" с цензурированным финалом. В беседе с Empire режиссер сообщил, что был очень расстроен сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее площадка Tencent Video показала картину с исправленным финалом. В конце оригинального "Бойцовского клуба" главный герой и Марла (Хелена Бонэм-Картер) наблюдают за взрывами небоскребов. Зрителям китайского стриминга предложили иное завершение фильма - сцены взрывов вырезаны, а затем сообщается, что зачинщик беспорядков пойман и отправлен на лечение.

- Если вам не нравится этот сюжет, зачем вам вообще покупать лицензию на этот фильм? - недоумевает Финчер и добавляет, что прокатчикам нужно было просто громкое название, но по факту они захотели совсем другой фильм.

При этом автор первоисточника писатель Чак Паланик заявил, что не понимает многочисленных насмешек над китайской цензурой в соцсетях. Он отметил, что такой финал по сюжету ближе к книжной версии "Бойцовского клуба", а также напомнил, что в США его произведения были долгое время запрещены, и даже сейчас он порой сталкивается с ограничениями.

Отметим, что после шумихи в соцсетях стриминг вернул оригинальную концовку - но только 11 из 12 вырезанных минут.

Накануне пользователи Китая пожаловались на редактирование сюжета популярного ситкома "Друзья". Оттуда были вырезаны разговоры о сексе и однополых отношениях.