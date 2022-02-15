Учитель из Донецка: Я не жду войну. Я жду весну

Война - это особая форма жизни, к которой привыкаешь. В какой-то момент понимаешь, что другой жизни и быть не может. Но до того момента, пока не пересечешь границу. У нас идет обычная жизнь (в нашем понимании). Очень переживаю о сыне, он офицер, служит с 2015 года. Ушел добровольцем после получения диплома университета, совсем юный был, 21 год. "Твой русский язык, мама, тоже надо защитить", - успокаивал меня тогда. Сейчас все силовые структуры в режиме повышенной готовности. Дети учатся дистанционно, много больных ковидом. Вы знаете, я не жду войну. Я жду весну. А там что Бог даст.

…Сегодня приехала на работу, у нас дистанционка. В учебном корпусе только преподаватели лицея медуниверситета. Только провела онлайн-консультацию, как раздался длинный звонок. Заходит охранник, срочная эвакуация, говорит, здание заминировано. За полминуты собраться, одеться, спуститься вниз. Вот такой получился рабочий день. Вышли на улицу, солнце светит, красота, чистота голубого над головой. И эта война никак не вписывается в это благолепие! Так и живем!

Фото: МДТ имени М.М. БРОВУНА

… В театре нашем постоянный аншлаг, до войны такого не было. Во-первых, потому, что все спектакли шли на украинском, во-вторых, хочется хоть на несколько часов забыть о том, что происходит вокруг, а театр для этой цели подходит как нельзя лучше. Вы знаете, у меня где-то глубоко в душе появился своеобразный иммунитет. Я почти не смотрю новости. За восемь лет душа не то что очерствела, но появился определенный пофигизм: будь что будет, надоело!

Я ребенка на войну провожала и ждала с войны, в несколько минут разминулась со снарядом (7 февраля 2015 год не забуду никогда). Бежала с рынка домой, а над головой свистели мины и ложились на соседней улице. Ненавижу этот мерзкий звук! Я во время обстрелов прыгала с сыном-подростком в подвал. Боялась, что привалит в случае попадания. Был период, когда страшно было садиться в маршрутку, мне казалось, что в нее влетит снаряд. Фильмы о войне не могу смотреть, разве что "В бой идут одни старики"! Больше бояться не могу и не хочу! Да и чем меня уже можно испугать?