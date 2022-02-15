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15.02.2022,  
12:00
Текст:  Николай Грищенко

В США перепутали российский МиГ с американским истребителем

Фото: Павел Львов / РИА Новости Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В США перепутали истребитель МиГ-29 с американскими F-16 и F-15. Изображение российского самолета украсило рекламный щит в калифорнийском городе Санта-Моника.

Как сообщает телеканал Fox News, в преддверии финального матча американской футбольной лиги НФЛ между командами Los Angeles Rams и Cincinnati Bengals должен был состояться пролет группы самолетов ВВС США. Об этом мэрия Санта-Моники сообщила на рекламном щите и на официальной странице Twitter.

Однако знатоки авиации разглядели на нем изображение российского истребителя и оставили саркастические комментарии.

"Упс. Это российский истребитель Миг-29", - написал Rob Phillip. Другой пользователь Twitter предположил, что дизайнеры невежественны в военной сфере, а некоторые пошутили - жители Калифорнии приветствуют полеты российских ВВС в небе США.

Фото: Максим Воркунков / Севмаш
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Из-за пристального внимания пользователей соцсетей вынудило администрацию города Санта-Моника удалить пост в Twitter.

Отметим, что в прошлом году командование военно-воздушных сил США поздравило американских пилотов с Днем ВВС изображением российских истребителей Су-27. А в апреле сенатор от штата Миссисипи Синди Хайд-Смит направило Резервному командованию ВВС США изображение бомбардировщика Су-34. В 2020-м предвыборный штаб Трампа использовал фотографию с МиГ-29 и автоматом Калашникова, а в 2019 году конгрессмен Брайан Маст поздравил ВМС США фотографией ракетного крейсера "Петр Великий".

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