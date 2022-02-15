Валдис Пельш заменит Александра Маслякова в качестве ведущего КВН

Выбывшего из строя из-за болезни Александра Маслякова за трибуной КВН на одной из игр заменит Валдис Пельш. Ранее стало известно о том, что 1/8 игр проведут Дмитрий Нагиев (17 февраля), Дмитрий Хрусталев (25 февраля), а также Иван Ургант и Андрей Бурковский.

Теперь стало известно, что пятым ведущим станет Валдис Пельш, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Александр Масляков заболел коронавирусом в начале февраля. Он рассказал об этом в официальном аккаунте КВН в Instagram. Ведущий сообщил, что это уже второй случай болезни у него.