Джей Джей Абрамс рассказал о четвертом "Звездном пути"

Джей Джей Абрамс объявил о новом фильме франшизы "Звёздный путь". Картина будет четвёртым фильмом после её перезапуска. Абрамс, который выступит продюсером, анонсировал киноленту 15 февраля во время своего выступления на дне инвесторов студии Paramount. Режиссёром картины станет Мэтт Шекман ("Ванда/Вижн").

"Мы очень рады сообщить, что мы усердно работаем над новым фильмом "Звёздный путь", съёмки которого начнутся к концу года и в котором будет наш оригинальный актёрский состав, и некоторые новые персонажи…" - приводит Variety слова Абрамса.

Как отмечает Deadline, Paramount ведёт переговоры с Крисом Пайном, который играет Джеймса Т. Кирка, и планирует вернуть большинство оригинального актёрского состава в лице Закари Куинто (Спок), Зои Саландо (лейтенант Ухура), Карла Урбана (Боунс Маккой), Джона Чо (Сулу) и Саймона Пегга (Скотти).

Информация про сюжет и другие подробности практически отсутствуют, так как студия планирует начать производство только к концу этого года. Про новых персонажей, которых упомянул Абрамс, тоже пока ничего неизвестно.

Несмотря на трудности, с которыми столкнулась франшиза из-за не оправдавших ожиданий сборов прошлой картины, студия уверена в интересе зрителей к персонажам и истории. Согласно инсайдерам, Paramount провела исследование рынка на предмет интереса к новой франшизе, её актёрами и их персонажам. Руководители студии остались довольны результатом, что, видимо, непосредственно повлияло на последующее появление четвёртого фильма.

Новая франшиза, за которой стоит Джей Джей Абрамс, насчитывает 3 киноленты: "Звёздный путь" 2009 года, "Стартрек: Возмездие" 2013-го и "Стартрек: Бесконечность" 2016-го. В первых двух Абрамс выступил в качестве не только продюсера, но и режиссёра. Третью картину срежиссировал Джастин Лин ("Форсаж 9", "Настоящий детектив").