ФАС возбудила дело против "Сургутнефтегаза"

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО "Сургетнефтегаз". В ведомстве посчитали, что компания нарушила антимонопольное законодательство, сообщили в пресс-службе ФАС.

По результатам анализа оптового рынка автомобильных бензинов ФАС пришла к выводу, что компания занимает доминирующее положение в ряде регионов. речь идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

"Также служба выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства, которые выразились в уклонении от заключения договоров с участниками рынка нефтепродуктов на поставки автомобильных бензинов", - отметили в ФАС.

В антимонопольной службе посчитали, что эти действия могли создать "дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов и оказать негативное влияние на стоимость топлива в биржевом и внебиржевом сегментах".

Ранее ФАС выдала "Сургутнефтегазу" предупреждение об устранении нарушений, однако компания не исполнила требования службы.

В январе ФАС сообщила, что усилит контроль за участниками рынка нефтепродуктов в регионах. Особое внимание ведомство намерено уделить ценам на бензин Аи-92 и Аи-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы.

В конце месяца были возбуждены первые дела, тогда претензии антимонопольного ведомства коснулись дочерних компаний "Лукойла" и "Газпромнефти", работающих в Нижегородской области. В феврале аналогичное дело было возбуждено против "дочки" "Лукойла" - ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", которую подозревают в завышения цен на бензин в Пермском крае.