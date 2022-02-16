Корреспондент "СОЮЗа" выведал уникальные секреты старинного гончарного ремесла

Увидеть сегодня настоящего мастера за гончарным кругом - большое везение. Таких умельцев, хранителей исконной традиции, осталось совсем немного. Одного из них, Виталия Шепелевича, народного мастера Беларуси из небольшого полесского городка Ганцевичи, знают по имени не только ценители изящной керамики и коллекционеры во многих странах, но и понимающие толк в кулинарии хозяйки. Им известен секрет вкусной еды: если блюдо готовилось в горшке с личным клеймом Шепелевича, гостя от деликатеса за уши не оттащишь. Корреспондент "СОЮЗа" взял у мастера урок гончарного ремесла и выведал тайну изготовления "вкусных" горшков.

Началось в Мире

В роду у Виталия гончаров никогда не было, а к этому ремеслу он, как сам признается, пришел по зову сердца. После службы в армии поступил в художественное училище в горпоселке Мир, которое окончил в 1997 году по специальности "гончар". Затем год отработал на художественном предприятии на Гродненщине и еще три - в минской мастерской известного белорусского специалиста по керамике Алеся Костко.

В начале двухтысячных начинающий гончар вернулся в родные Ганцевичи. Работы по специальности не нашлось, и он освоил строительную профессию. Но тянуло к любимому делу. В 2011 году Виталий зарегистрировался ремесленником и стал работать на себя. Мастерскую оборудовал прямо на приусадебном участке. Начинал с сувенирной продукции, которую продавал на ярмарках. Затем перешел на посуду: горшки, кувшины, тарелки. Вскоре появились серьезные клиенты (кафе, рестораны, специализированные магазины в столице и областных центрах). Благодаря высокому художественному уровню и качеству его керамика пользовалась хорошим спросом. В год мастер продавал около тысячи своих керамических изделий.

- В последнее время рынок заполонила керамика низкого качества из Китая и Украины, - рассказывает, привычно вращая гончарный круг, Виталий Шепелевич. - А некоторые местные горе-умельцы еще и подделывают работы известных гончаров. Не зная всех тонкостей технологии, своим невежеством наносят ущерб репутации мастера. Однажды ко мне на ярмарке подошла женщина с претензией на качество горшка, который, как ей сказали недобросовестные продавцы, якобы сделал я. Взглянув на него, сразу увидел, что это подделка. Об этом говорило и отсутствие моего клейма, и некоторые особенности изготовления, которые далеки от традиционных.

Как деды завещали

Виталий принципиально применяет только технологии, проверенные многими поколениями белорусских гончаров.

- Мой подход к изготовлению керамики такой же, как был и столетия назад, - говорит мастер. - Первым делом подбираю нужную глину. Казалось бы, в Беларуси этого материала хоть отбавляй. Но для качественной керамики необходима глина с определенными свойствами, прежде всего высокой огнеупорностью. А такая есть только в нескольких местах. Самая лучшая - в Городной и Радошковичах. Там и покупаю ее под заказ. Когда у тебя уже есть глина, тогда и можно садиться за гончарный круг. Обычно, чтобы вылепить на нем небольшой горшок или кувшин, у меня уходит минут 20. Далее посуду отправляю в печь для обжига, а затем на раскраску. Для нанесения рисунка применяю несколько техник, в основном "молочение" или "обвар". В качестве красителей использую только натуральные вещества. Так, для придания керамике приятного коричневого оттенка, что и называется "молочением", беру исключительно коровье молоко. А вот хитрые дельцы, занимающиеся подделкой, для раскраски применяют оксидат торфа. Из-за него при нагревании появляется неприятный запах, и употреблять пищу, приготовленную в такой посуде, не стоит.

Чтобы прокормить семью, а у Шепелевича семеро детей, пришлось с посуды перейти на изготовление керамики

Правда, если вы не специалист, замечает Виталий, то вряд ли сможете отличить, какие материалы использовались в работе. Тем более что "молочение" сейчас в моде и посуды, выполненной в этом стиле, продается уйма. А вот керамики, при изготовлении которой использовался "обвар", на рынке гораздо меньше. Это уникальный и сложный способ.

Секретный настой

- На белорусском Полесье техника "обвара" издавна считалась традиционной и была весьма распространенной, - посвящает в тонкости дела гончар. - Но сегодня ей пользуются считаные мастера. При "обваре" горшки или кувшины обмакивают в специальную смесь, сделанную на основе рассола, браги, сыворотки и других ингредиентов. Рецепт приготовления смеси у каждого гончара свой, и это в некотором роде фирменный секрет. Но общим условием является то, что настой обязательно должен быть с кислой средой. От соприкосновения с ним на раскаленной керамической посуде, которую из печи достают щипцами, возникают неповторимые узоры, а также образуется защитная глазурованная поверхность.

Именно за свою аутентичность и ценится авторская керамика. Но, как отмечает Шепелевич, в последние два года спрос на нее сильно упал. Причина тому - ковидная пандемия, из-за которой стало меньше иностранных туристов.

- Чтобы прокормить семью, а у меня семеро детей, трое из которых студенты, пришлось с посуды перейти на изготовление керамики для интерьеров и ландшафтного дизайна, - говорит мастер. - Основные заказчики - владельцы агроусадеб. Как-то выкручиваюсь. Мои знакомые гончары также ждут лучших времен. Все мы надеемся, что коронавирусные проблемы вскоре закончатся и керамика вновь начнет массово расходиться по домам белорусов и туристов, приезжающих в нашу гостеприимную страну.

Арифметика Виталия Шепелевича

Средняя стоимость печи для обжига керамики составляет около 3800 белорусских рублей (11 500 российских). Гончарный круг обойдется примерно в 1500 рублей. Специальная глина - минимум 80 копеек за килограмм. Ставка ремесленного сбора - две базовые величины в год (на 2022-й эта сумма составляет 64 рубля).