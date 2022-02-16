Корреспондент "СОЮЗа" выведал уникальные секреты старинного гончарного ремесла

Началось в Мире
В роду у Виталия гончаров никогда не было, а к этому ремеслу он, как сам признается, пришел по зову сердца. После службы в армии поступил в художественное училище в горпоселке Мир, которое окончил в 1997 году по специальности "гончар". Затем год отработал на художественном предприятии на Гродненщине и еще три - в минской мастерской известного белорусского специалиста по керамике Алеся Костко.
В начале двухтысячных начинающий гончар вернулся в родные Ганцевичи. Работы по специальности не нашлось, и он освоил строительную профессию. Но тянуло к любимому делу. В 2011 году Виталий зарегистрировался ремесленником и стал работать на себя. Мастерскую оборудовал прямо на приусадебном участке. Начинал с сувенирной продукции, которую продавал на ярмарках. Затем перешел на посуду: горшки, кувшины, тарелки. Вскоре появились серьезные клиенты (кафе, рестораны, специализированные магазины в столице и областных центрах). Благодаря высокому художественному уровню и качеству его керамика пользовалась хорошим спросом. В год мастер продавал около тысячи своих керамических изделий.
- В последнее время рынок заполонила керамика низкого качества из Китая и Украины, - рассказывает, привычно вращая гончарный круг, Виталий Шепелевич. - А некоторые местные горе-умельцы еще и подделывают работы известных гончаров. Не зная всех тонкостей технологии, своим невежеством наносят ущерб репутации мастера. Однажды ко мне на ярмарке подошла женщина с претензией на качество горшка, который, как ей сказали недобросовестные продавцы, якобы сделал я. Взглянув на него, сразу увидел, что это подделка. Об этом говорило и отсутствие моего клейма, и некоторые особенности изготовления, которые далеки от традиционных.
Как деды завещали
Виталий принципиально применяет только технологии, проверенные многими поколениями белорусских гончаров.
- Мой подход к изготовлению керамики такой же, как был и столетия назад, - говорит мастер. - Первым делом подбираю нужную глину. Казалось бы, в Беларуси этого материала хоть отбавляй. Но для качественной керамики необходима глина с определенными свойствами, прежде всего высокой огнеупорностью. А такая есть только в нескольких местах. Самая лучшая - в Городной и Радошковичах. Там и покупаю ее под заказ. Когда у тебя уже есть глина, тогда и можно садиться за гончарный круг. Обычно, чтобы вылепить на нем небольшой горшок или кувшин, у меня уходит минут 20. Далее посуду отправляю в печь для обжига, а затем на раскраску. Для нанесения рисунка применяю несколько техник, в основном "молочение" или "обвар". В качестве красителей использую только натуральные вещества. Так, для придания керамике приятного коричневого оттенка, что и называется "молочением", беру исключительно коровье молоко. А вот хитрые дельцы, занимающиеся подделкой, для раскраски применяют оксидат торфа. Из-за него при нагревании появляется неприятный запах, и употреблять пищу, приготовленную в такой посуде, не стоит.
Правда, если вы не специалист, замечает Виталий, то вряд ли сможете отличить, какие материалы использовались в работе. Тем более что "молочение" сейчас в моде и посуды, выполненной в этом стиле, продается уйма. А вот керамики, при изготовлении которой использовался "обвар", на рынке гораздо меньше. Это уникальный и сложный способ.
Секретный настой
- На белорусском Полесье техника "обвара" издавна считалась традиционной и была весьма распространенной, - посвящает в тонкости дела гончар. - Но сегодня ей пользуются считаные мастера. При "обваре" горшки или кувшины обмакивают в специальную смесь, сделанную на основе рассола, браги, сыворотки и других ингредиентов. Рецепт приготовления смеси у каждого гончара свой, и это в некотором роде фирменный секрет. Но общим условием является то, что настой обязательно должен быть с кислой средой. От соприкосновения с ним на раскаленной керамической посуде, которую из печи достают щипцами, возникают неповторимые узоры, а также образуется защитная глазурованная поверхность.
Именно за свою аутентичность и ценится авторская керамика. Но, как отмечает Шепелевич, в последние два года спрос на нее сильно упал. Причина тому - ковидная пандемия, из-за которой стало меньше иностранных туристов.
- Чтобы прокормить семью, а у меня семеро детей, трое из которых студенты, пришлось с посуды перейти на изготовление керамики для интерьеров и ландшафтного дизайна, - говорит мастер. - Основные заказчики - владельцы агроусадеб. Как-то выкручиваюсь. Мои знакомые гончары также ждут лучших времен. Все мы надеемся, что коронавирусные проблемы вскоре закончатся и керамика вновь начнет массово расходиться по домам белорусов и туристов, приезжающих в нашу гостеприимную страну.
Арифметика Виталия Шепелевича
Средняя стоимость печи для обжига керамики составляет около 3800 белорусских рублей (11 500 российских). Гончарный круг обойдется примерно в 1500 рублей. Специальная глина - минимум 80 копеек за килограмм. Ставка ремесленного сбора - две базовые величины в год (на 2022-й эта сумма составляет 64 рубля).