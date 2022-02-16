Президент США стал автором крупнейшего фейка о намерении РФ вторгнуться на Украину

В ночь с 15 на 16 февраля, когда агентство "Рейтер" вело прямую трансляцию с киевского майдана, а американские газеты были готовы в любой момент взорваться заголовками о вторжении российских войск на Украину, ничего не произошло. Кроме разве что того, что в центре Киева кто-то включил советский гимн и эта деталь попала в телетрансляции.

Агентству Рейтер, которое в ожидании "российского вторжения" вело онлайн-трансляцию с киевского майдана, тоже не повезло. В кадр попадали только спешащие по делам киевляне и ни одного российского танка. Фото: REUTERS

На фоне информационного затишья перед американским народом выступил президент Джозеф Байден. За свой фейк в отношении российского вторжения Байден не извинился, хотя именно он неоднократно озвучивал дату предполагаемой агрессии - 16 февраля. Впрочем, покаяния от американского лидера не ждал никто - президенты США крайне редко каялись за преступления, которые они или их предшественники совершали во внешней политике.

Тем не менее, с учетом исторических реалий сказанное Байденом было весьма примечательным. Его ключевой тезис - "Мы не атакуем народ России. Народ России - не враг США".

Перед вторжением армии США в Ирак Джордж Буш-младший также обращался к народу Ирака со следующими словами: "Если нам придется начать военные действия, они будут направлены против творящего беззакония правителя вашей страны, но не против вас. Мы доставим вам продовольствие и медикаменты. Мы поможем вам построить новый Ирак, процветающий и свободный, который не будет угрожать соседним странам".

И так далее, и тому подобное. Дальнейшая судьба Ирака хорошо известна, как известны и военные преступления, которые совершали в ходе оккупации американцы.

Еще один народный благодетель - Билл Клинтон. После разрушения Югославии силами НАТО он обратился к сербам со словами: "Соединенные Штаты повсюду в мире стоят на стороне народа, борющегося за свою свободу. Мы верим в демократию".

А сколько признаний в любви к ливийскому и афганскому народу звучало из-за океана перед началом военных действий в Афганистане и Ливии. К чему приводило такое "причинение добра" попавшим под американскую наковальню странам мы можем сегодня наблюдать.

Приведу исторический документ 75-летней давности. "Немцы пришли к Вам не как покорители, а как освободители от большевистского ига" - это цитата из листовок, которые сбрасывали над территорией Советского Союза нацисты во время Великой Отечественной войны. Они тоже пытались убедить народ СССР в "не агрессивности".

Всю ночь с 15 на 16 февраля в небе Украины нарезал круги американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Но обещанного Байденом "российского вторжения" так и не смог заснять. Фото: flightradar2 4.com

В своей речи Байден говорит о 1945 годе и совместных действиях российских и американских войск против нацистской Германии. Однако напомню, что США и Украина сегодня едва ли не единственные государства, которые отказались в ООН поддержать российскую резолюцию "О борьбе с героизацией нацизма". Или Байден не знает об этом?

Быть может, в качестве доказательства добрых намерений президент США намекнул на снятие санкций с Москвы? Тоже нет. Напротив, пресс-секретарь Белого дома позже подтвердила: новые ограничительные меры против России могут ввести даже в случаях, не связанных с Украиной. Да и как можно верить в "миролюбие" Америки, чей истеблишмент ежедневно предпринимает все новые шаги для противодействия Москве. Или субмарина США, обнаруженная на днях в российских территориальных водах (о ней президенту Владимиру Путину докладывал министр обороны), - признак грядущей разрядки в российско-американских отношениях? А отказ Вашингтона рассматривать российские озабоченности в сфере безопасности и накачивание Украины оружием - шаг к добрососедству?

Война на Украине будет войной без причин и цели, утверждал в речи Байден. Конечно, для большинства американцев, которые, как показывают опросы, не могут найти Украину на карте, далекие события на востоке Европы действительно выглядят непонятными. Но Россия неоднократно разъясняла, в чем видит опасность накачивания Киева оружием - чем активно занимались последнее время США с союзниками. Разве причины нашей готовности отстаивать свои интересы с помощью дипломатии, а если понадобится - силой, непонятны? Разве у России, призывающей к заключению юридически обязывающих международных договоров в сфере безопасности, нет вполне определенной цели?

Вместо поиска политических развязок, в своем выступлении Байден пообещал "санкции на самые крупные сектора экономики РФ" и "защиту каждого дюйма территории стран НАТО". По сути, американский лидер призвал сателлитов в Европе к отказу от диалога с Москвой. Зачем им договариваться с Кремлем и что-либо менять в системе общеевропейской безопасности при наличии такого "американского зонтика".

Сколько признаний в любви к ливийскому и афганскому народу звучало из-за океана перед началом военных действий в Афганистане и Ливии

Белый дом предлагает россиянам просто … поверить в благие намерения США. При этом все заявления о том, что "США не атакуют народ России" - только на словах. Типичный американский подход к вопросам безопасности, который ни в чем не должен связывать руки Вашингтону. Ранее Байден тоже призывал международное сообщество поверить ему, что Москва вторгнется на Украину 16 февраля. Тогда он отказывался предоставить доказательства своих слов мировым СМИ и даже недоумевающему Киеву. Теперь Байден уверяет, что у его страны нет агрессивных намерений в отношении России. Но при этом, как обычно, не приводит подтверждений.

Справка "РГ"

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk более суток кружил над Украиной 15 и 16 февраля. Как свидетельствуют данные flightradar24.com, БЛА под кодовым названием FORTE11 взлетел с Сицилии и пересек воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии, прежде чем оказаться над Украиной. Аппарат намотал больше десяти кругов вдоль российской границы. При этом на территорию Донбасса он не залетал. Держался беспилотник на высоте чуть более 17 километров над землей.

Global Hawk имеет длину 13,53 метра, размах крыла - 35,42 метра. Максимальная продолжительность полета составляет 36 часов, из которых на работу в зоне назначения отводится 24 часа. Аппарат оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR, комплекс включает радар SAR/MTI, а также оптический и инфракрасный сенсоры, что позволяет выявлять наземные подвижные объекты и скорость их передвижения.

Над территорией Украины подобные беспилотники американцы используют с 2014 года.

Подготовил Юрий Когалов

Тем временем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила американские и британские СМИ опубликовать дальнейший график "российских вторжений" на Украину на 2022 год, пошутив в своем Telegram-канале, что "хотелось бы спланировать отпуск". Но хотя широко растиражированные западной прессой прогнозы о "российской агрессии" на Украину, якобы намеченной на 16 февраля, вновь не сбылись, там не спешат менять пластинку. Многие американские СМИ до сих пор ведут онлайн-трансляции на эту тему. А поскольку предвкушения "вторжения" пока не оправдываются, эти трансляции наполнены все новыми фантазиями западных политиков о том, что все еще может произойти. Ведь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее утверждал: "вторжение" случится до конца Олимпиады-2022 в Пекине.

Надежду "ястребам" накануне подкинул Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины. Охотно цитируют и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, вновь грозившую России санкциями.

Американская пресса при этом запугивает последствиями придуманного ею же конфликта не только Европу, но и соотечественников. Телеканал CNN прогнозирует, что в случае войны цены на нефть могут взлететь и разогнать инфляцию в США до двузначных значений впервые за 40 лет. Аналитический ресурс axios.com не отстает, заявляя, что если "российское вторжение" случится, то "весь мир это почувствует".

Подготовил Игорь Дунаевский