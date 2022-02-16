Принц Эндрю урегулировал дело о сексуальном насилии

Напомним, что в январе суд в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против принца гражданский иск 38-летней Джуфре. Она утверждала, что в 2001 году друзья принца Эндрю - опальный американский финансист Джеффри Эпштейн и британская светская львица Гислен Максвелл - принудили ее к сексуальным отношениям с ним. Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Он покончил с собой в тюремной камере. А Максвелл в конце прошлого года была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, и ей грозит пожизненное тюремное заключение.

Что касается герцога Йоркского, он категорически отрицает утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой. Но, несмотря на это, в ноябре 2019 года он был вынужден отказаться от исполнения обязанностей члена королевской семьи, а когда стало известно, что он должен предстать перед судом в США, ему сообщили, что судебный иск в отношении него будет подан, как в отношении "обычного гражданина". "Герцог Йоркский лишен всех своих военных званий и функций патрона из королевской семьи, он больше не будет официально использовать титул Его Королевское Высочество", - сообщили в январе британские СМИ. И вот теперь стало известно, что адвокаты сторон представили в суд США заявление, что пара достигла внесудебного соглашения. Оно включает в том числе "существенное пожертвование в пользу госпожи Джуфре". Точная сумма не разглашается, но местные газеты, вышедшие в среду с фотографиями принца на обложках, пишут, что она может исчисляться миллионами фунтов. Так The Daily Mail вынесла на первую полосу слова "Последнее унижение герцога на 10 миллионов", а The Daily Telegraph, The Mirror, The Express и The Sun сообщают, что сделка обошлась ему в 12 миллионов. СМИ сообщают, что герцог Йоркский не хотел идти на мировую и планировал доказывать в суде свою невиновность, но королева и принц Чарльз вынудили его заключить сделку, чтобы не омрачать скандалом Платиновый юбилей - 70-летие восшествия на престол его матери Елизаветы Второй, которое отмечается, начиная с февраля текущего года.