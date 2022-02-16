В Твери за упавший с крыши лед арестовали руководителя ТСЖ

В Твери арестован председатель правления ТСЖ по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к падению наледи на ребенка с крыши.

Напомним, 11 февраля с крыши дома 23 по Волоколамскому проспекту Твери на мальчика 2011 года рождения упали снег и наледь. Ребенок получил многочисленные телесные повреждения, в том числе травму головы. Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело.

- По версии следствия, услуги товарищества собственников жилья "Волоколамка,23" по управлению данным многоквартирным домом не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, так как по состоянию на 11 февраля своевременно не производилась очистка крыши здания от снега и наледи, - пояснила официальный представитель следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Председатель правления ТСЖ был задержан, а 15 февраля по ходатайству следствия арестован судом.

- С учетом позиции помощника прокурора Московского района Твери суд избрал в отношении ранее судимого 46-летнего председателя ТСЖ "Волоколамка, 23" меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 апреля 2022 года, - уточнили в прокуратуре Тверской области.

По информации регионального СУ СК, сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.