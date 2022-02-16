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Вышел тизер байопика об Элвисе Пресли с Томом Хэнксом

Новости
    16.02.2022, 11:37
Текст:   Олег Усков

Номинант важных кинопремий Баз Лурман ("Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!", "Великий Гэтсби", "Отжиг") показал в Instagram первый тизер своего "Элвиса".

Как несложно догадаться, напряженно ожидаемая картина расскажет историю "короля". Причем один из акцентов будет сделан на отношениях Элвиса и его менеджера Полковника Паркера.

Пресли сыграл Остин Батлер ("Однажды в… Голливуде", "Мертвые не умирают"), Паркера - Том Хэнкс. Плюс на борту Люк Брейси ("На гребне волны", "По соображениям совести"), Ричард Роксбург (оригинальный "Рейк", Дракула из "Ван Хельсинга" 2004-го), Оливия Деджонг ("Сокрытое", Бекки из "Визита" Шьямалана) - она сыграла Присциллу Пресли.

Лурман - постановщик, соавтор сценария и продюсер.

Напомним, что лента была анонсирована еще в 2014-м, после чего наступило зловещее пятилетнее молчание.

Премьера после двух "ковидных" переносов обещана на июнь.

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