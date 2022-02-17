АТОР: Стоимость отдыха в Турции с апреля вырастет в два раза

Стоимость отдыха в Турции с апреля 2022 года может существенно вырасти из-за роста себестоимости турпродукта. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Ожидается, что в апреле цена может вырасти в два раза", - сказала она в ходе пресс-конференции в ТАСС. Ситуация в Турции особенно тревожит туристов и туроператоров, так как там серьезно выросла себестоимость турпродукта из-за роста цен внутри страны на топливо и другие его составляющие, пояснила она.

При этом летние туры в Египет могут подорожать максимум на 15%, отметила Майя Ломидзе. К тому же в отличие от Турции на этом направлении могут быть "горящие" предложения, так как Египет не является летним направлением, поскольку там слишком жарко. Но на фоне роста цен в Турции у египетской стороны не будет повода держать цены на турпродукт на слишком низком уровне.

По словам Ломидзе, туроператоры отмечают повышенный спрос на отдых на следующей неделе, которая приходится на День защитника Отечества. Туристы период предпочитают поездки в страны с более теплым климатом. Туры берут с 19 по 25 февраля. Самые популярные направления - Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы. Также спросом пользуется Доминикана, добавила Ломидзе.

По ее словам, средняя стоимость наиболее продаваемых турпакетов, в основном за рубеж, на февральские праздники начинается от 55-60 тысяч рублей на двоих, с перелетом и размещением в гостинице "три звезды".

Кроме того, большой спрос есть на Таиланд. Но туристов останавливает отсутствие чартерной перевозки и действующие ограничения. При этом накануне Таиланд внес российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" в список одобренных для въезда в страну по программе "Песочница Пхукета". Это может немного повысить продажи туров в Таиланд, отметила представитель АТОР.