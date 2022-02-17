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17.02.2022 15:00
Рубрика: Легковые авто

Chery рассказала, когда начнет продажи премиального Exeed LX

Текст: Константин Руссов
Китайская версия Exeed LX. Фото: Пресс-служба Chery. Китайская версия Exeed LX. Фото: Пресс-служба Chery.
Китайская версия Exeed LX. Фото: Пресс-служба Chery.

"Точкой входа" в суббренд Exeed станет компактный кроссовер LX. Chery рассказала, когда начнутся продажи модели в России.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Своё слово в компании сдержали: LX обещали привезти в период с февраля по апрель, по уточнённым данным, кроссовер появится у дилеров в марте.

Exeed LX построен на платформе Tiggo 7. Длина автомобиля составляет 4533 мм, ширина - 1848 мм, высота равна 1690 мм. Колёсная база - 2650 мм. Таким образом, LX является одноклассником Kia Sportage, Hyundai Tucson, а если сравнивать с популярными "китайцами", то Haval Jolion.

Известно, что Exeed LX будет представлен в моноприводном варианте и с безальтернативным силовым агрегатом: 147-сильной "турбочетвёркой" 1.5 литра (переваривает АИ-92) и вариатором с имитацией девяти скоростей, который в компании сравнивают по характеристикам и ощущениями от работы с гидромеханическим 6-ступенчатым "автоматом" Aisin.

Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 8 литров на 100 км пробега, на трассе - 6.8 л, в городском цикле 10.2 л.

Цены на Exeed LX и составы комплектаций пока не оглашены. В настоящее время линейка моделей Exeed в нашей стране включает в себя TXL и флагманский VX.

В этом году Chery начнёт продажи в России ещё двух новинок: Tiggo 4 Pro и совершенно нового Omoda 5.

#Chery