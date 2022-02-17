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17.02.2022 14:04
Рубрика: Легковые авто

Глава Volkswagen не исключил появления нового Beetle и конкурента Cybertruck

Текст: Константин Руссов
Фото: www.twitter.com/Herbert_Diess Фото: www.twitter.com/Herbert_Diess
Фото: www.twitter.com/Herbert_Diess

Глава Volkswagen Герберт Дисс провёл в Reddit "пресс-конференцию" в формате "вопрос-ответ", в рамках которой топ-менеджер рассказал о возможных новинках бренда.

Фото: www.twitter.com/Rahi
В океане загорелось огромное судно, перевозившее Volkswagen и Porsche

Volkswagen, как и все автопроизводители, электрифицирует линейку выпускаемых моделей. Так, уже точно появится ID. Buzz, являющийся современной интерпретацией канонического "хиппибаса" Volkswagen Type 2.

У марки есть ещё одна икона, которая может быть возрождена: Volkswagen Beetle. По словам Дисса, модульная платформа для электрокаров MEB "позволяет выпускать множество других эмоциональных автомобилей". Это ни в коем случае не является подтверждением воскрешения "Жука", но надежду вселяет.

Одно из самых простых с точки зрения обеспечения большой автономности электрических транспортных средств - пикап. И эта ниша постепенно заполняется такие грузовички есть у Ford - F-1150 Lightning, у GMC - Hummer EV Pickup и Silverado EV, стартап Rivian выпускает R1T, вот-вот и появится Tesla Cybertruck, да ещё и в двух вариантах. Так почему бы Volkswagen тоже не задуматься о выпуске электропикапа, который бы здорово дополнил новый Amarok. Дисс также не дал точного ответа, выпустит ли Volkswagen такую модель, но опять-таки дал понять, что возможности для этого у компании есть.

#Volkswagen