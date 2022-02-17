Художественная жизнь Беларуси пройдет под знаком 100-летия художника Михаила Савицкого

18 февраля исполняется 100 лет со дня рождения лауреата премии Союзного государства, народного художника СССР Михаила Савицкого.

К этой дате в Минске подготовлено 20 выставок и мероприятий. Мероприятия пройдут в галерее художника на площади Свободы, Национальном художественном музее, Национальном центре современных искусств, Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Михаил Андреевич - явление в культуре Беларуси, родился в Витебской губернии, учился в Москве. Художник был удостоен многих почетных наград и званий: Героя Беларуси, народного художника СССР, почетного гражданина города Минска и других. В 2004 году Михаил Андреевич стал лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства за циклы работ "Цифры на сердце" и "Черная быль". Но самое большое признание для художника - иметь именную галерею при жизни. Михаил Савицкий сам выбрал под нее место в центре белорусской столицы. Работы, которые передал в галерею мастер при жизни, - его неоценимый вклад в культуру города и страны.

В Национальном художественном музее 18 февраля откроется выставка "Михаил Савицкий. К 100-летию со дня рождения", а в Национальном центре современных искусств уже представили экспозицию "Майстэрнi часу: Мiхаiл Савiцкi i яго вучнi".

21 февраля в Национальном центре пройдет круглый стол, на который приглашен фотограф Евгений Коктыш, который дружил с Савицким много лет. Он представит свою коллекцию оригинальных фотопортретов.

- Михаил Савицкий остается единственным белорусским художником, - считает директор Художественной галереи Михаила Савицкого Галина Ладисова,- награжденным звездой Героя Беларуси. Творческое наследие Савицкого собиралось в музеях Беларуси с конца 1960-х годов. Расцвет его творчества приходится на 1970-1980-е годы. Тогда работы мастера активно приобретались белорусскими музеями и даже Третьяковской галереей. Даже его наброски времен учебы в Суриковском училище представляют огромный интерес.