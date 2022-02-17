В домашнем кинотеатре Netflix состоялась премьера фильма "Кулаки возмездия". Картина продолжает историю незатейливого сериала "Ассасины Ву" с очень средними рейтингами.

Уже по первым минутам просмотра создается ощущение, что сценаристы ленты вообще не переживали по поводу того, знаком ли зритель с событиями оригинального шоу. В дальнейшем это чувство, кстати, никуда не исчезает.

Персонажи сходу накидывают аудитории рандомные и никак между собой не структурированные факты, которые, наверное, по задумке создателей, призваны объяснить в общих чертах, как устроен и работает местный мир.

Если отбросить шелуху, то в сухом остатке остается непритязательная фантастика с легким налетом восточной мифологии: есть два жутко древних божества, олицетворяющих Инь и Ян, из-за разборки которых может быть разрушен весь мир.

Предотвратить этот смешной апокалипсис предстоит кучке могучих воинов, самый главный из которых - тот самый "Убийца Ву", совмещающий кунг-фу с джедайскими толчками Силы (местный аналог называется энергия Ци).

Но ведь не из-за залихватского сюжета любимы фильмы с Ико Уайсом на постере. "Рейд" с ним в главной роли более 10 лет назад поделил историю экшенов на "до" и "после" и во многом по-прежнему остается образцом жанра.

Поэтому ожидания от "Кулаков" были соответствующие, но на выходе получаем простую последовательную и до ужаса заклишированную схему: драка в закрытом помещении, автомобильная погоня, перестрелка, драка на городской улице, погоня на лодках, драка в деревушке в джунглях, финальная схватка на полузаброшенном промышленном объекте и в конце неминуемая битва с боссом. И ладно бы если по своему наполнению эти события были бы изобретательными и в чем-то новаторскими. Хореография боев выглядит максимально уныло, а иногда вообще складывается впечатление, что скорость воспроизведения выставлена на отметку 0,75.

Перерывы между вышеобозначенными эпизодами заполняются сценами, будто бы выдернутыми из франшизы "Форсаж", - местным Домиником Торрето тут выступает герой Льюиса Тана - главной звезды прошлогоднего "Мортал Комбата". Он также без умолку, высокопарно и неуместно трещит о ценностях семьи, а концовка картины так вообще практически под копирку повторяет почти любой финал из гоночной кинофраншизы.

При этом сценаристы пытались попасть в тренд всепоглощающей пост- и мета-иронии. То главные герои пошутят, что они скорее не "Мстители", а "Ангелы Чарли", то одного из старейшин сравнят с мастером Йодой. Ничего, кроме испанского стыда, такие ужимки не вызывают.

В итоге "Кулаки возмездия" - это абсолютно стерильный и пустой проект, в котором не чувствуется ни грамма "души". То, что раньше называлось стыдливым Direct-to-video, сейчас гордо именуется Only on Netflix. Пытаясь быть похожими на всех сразу, "Кулаки возмездия" выглядят уродливым сборником чужих и не всегда самых удачных идей, никак друг с другом при этом не связанных. Не стоит тратить свое время на этот фильм - лучше вместо этого в который раз пересмотреть "Рейд" или, к примеру, "Форсаж 7".

0.5