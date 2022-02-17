Лукашенко не исключил, что может стать вечным президентом

Оценивая масштабы не прекращающейся атаки коллективного Запада против суверенного государства, Александр Лукашенко предупредил оппонентов, что если они продолжат свою агрессивную политику, он может стать "вечным президентом". Об этом белорусский верховный главнокомандующий заявил 17 февраля журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский".

Напомнив, что уже в пятницу у него состоится встреча в российской столице с президентом Владимиром Путиным, Лукашенко пояснил, что на ней, в частности, лидеры Союзного государства обсудят дальнейшие действия совместной группировки войск. "Как мы примем завтра решение, так и будет", - кратко уточнил он, добавив, что Беларусь попросит Россию создать учебный центр для освоения "Искандеров".

В то же время он в очередной раз подтвердил, что в республике пока нет необходимости создавать российские военные базы.

А говоря о складывающееся ситуации на юго-востоке соседней страны, президент высказал убеждение, что если бы руководство Украины действительно захотело, конфликт в Донбассе был бы остановлен. Он прокомментировал в этой связи и бесконечные утверждения западных политиков о, якобы, готовящейся агрессии против этой страны. Американцы должны признать, не без иронии заметил он, что у них "никчемная разведка".