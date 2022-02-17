МИД: Никакого "российского вторжения" на Украину нет и не планируется

Никакого "российского вторжения" на Украину, о котором с осени прошлого года говорят США и их союзники, нет и не планируется. Об этом говорится в письменной реакции МИД РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - отмечается в заявлении российского МИД.

В нем также подчеркивается, что тезис США о том, что Россия якобы "разожгла конфликт на Донбассе", несостоятелен, так как его причины носят сугубо внутриукраинский характер.