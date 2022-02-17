Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет

В Минздраве заявили об отсутствии серьезных побочных реакций на "Спутник М" для подростков 12-17 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минздрава Сергея Глаголева на депутатский запрос.

В письме говорится, что сведений о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало.

Ранее об отсутствии серьезной "побочки" от "Спутника М" заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, не поступало жалоб и от самих подростков. А единственный эффект, который иногда фиксировали ученые, тестируя вакцину, - это повышение температуры тела до 37,3 градуса.