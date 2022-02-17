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Рубрика: Общество

Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М"

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В процессе вакцинации подростков от 12 до 17 лет препаратом от коронавируса "Спутник М" жалобы на негативные эффекты не поступали. Об этом рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Никаких жалоб не поступало, абсолютно", - цитирует ТАСС ученого.

По его словам, объемы производства "Спутника М" будут наращиваться. "Все объемы, которые потребуются для этой возрастной группы, мы выполним и поставим в регионы", - рассказал Гинцбург. Он отметил, что сейчас использовано уже около 60 тысяч доз, то есть 60 процентов от того, что было поставлено.

Ранее сообщалось, что в центре имени Гамалеи ждут начала исследований новой вакцины на основе вирусоподобных частиц разных штаммов коронавируса, в том числе "дельты" и "омикрона". Эта вакцина может пригодиться для борьбы с новыми штаммами, если такие будут после "омикрона".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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