Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М"

В процессе вакцинации подростков от 12 до 17 лет препаратом от коронавируса "Спутник М" жалобы на негативные эффекты не поступали. Об этом рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Никаких жалоб не поступало, абсолютно", - цитирует ТАСС ученого.

По его словам, объемы производства "Спутника М" будут наращиваться. "Все объемы, которые потребуются для этой возрастной группы, мы выполним и поставим в регионы", - рассказал Гинцбург. Он отметил, что сейчас использовано уже около 60 тысяч доз, то есть 60 процентов от того, что было поставлено.

Ранее сообщалось, что в центре имени Гамалеи ждут начала исследований новой вакцины на основе вирусоподобных частиц разных штаммов коронавируса, в том числе "дельты" и "омикрона". Эта вакцина может пригодиться для борьбы с новыми штаммами, если такие будут после "омикрона".