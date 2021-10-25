Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцины для подростков

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о побочных эффектах вакцины от коронавируса для подростков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гинцбурга, "побочка", которую выявили во время клинических испытаний вакцины против коронавируса для подростков, незначительна.

"Чаще всего это температура до 37,3 градуса Цельсия", - сообщил ученый.

Эксперты ожидают, что вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе будущего года. В Москве уже стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" с участием подростков 12-17 лет.