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Появились постеры и дата премьеры четвертого сезона "Очень странных дел"

Новости
    17.02.2022, 19:29
Текст:   Богдан Бобров,   Козьма Лоханкин

В Instagram-аккаунте сериала "Очень странные дела" опубликованы пять постеров четвертого сезона шоу.

На них изображены главные герои проекта, в том числе - Шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор), которого остальные персонажи считают погибшим. Между тем на самом деле он пытается выбраться из GULAG.

Слоган на всех изображениях гласит: "У каждого финала есть начало".

Заключительный эпизод третьего сезона, напомним, вышел летом 2019-го, потом производству сериала неоднократно мешал коронавирус.

Финальный постер, объединяющий остальные четыре, объявляет и долгожданную дату премьеры: первая часть сезона выйдет 27 мая, вторая - 1 июля. В прикреплённом к нему послании авторов проекта Мэтта и Росса Дафферов также подтверждается, что сезон станет для проекта последним. По словам братьев, так они и планировали с самого начала, запуская шоу семь лет назад: должно быть 4-5 сезонов. Четырёх ожидаемо оказалось недостаточно для такой объёмной истории. Дафферы призывают поклонников не унывать: впереди много других захватывающих сюжетов (напомним, ранее на Netflix уже заговаривали о спин-оффах).

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