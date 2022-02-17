Появились постеры и дата премьеры четвертого сезона "Очень странных дел"

В Instagram-аккаунте сериала "Очень странные дела" опубликованы пять постеров четвертого сезона шоу.

На них изображены главные герои проекта, в том числе - Шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор), которого остальные персонажи считают погибшим. Между тем на самом деле он пытается выбраться из GULAG.

Слоган на всех изображениях гласит: "У каждого финала есть начало".

Заключительный эпизод третьего сезона, напомним, вышел летом 2019-го, потом производству сериала неоднократно мешал коронавирус.

Финальный постер, объединяющий остальные четыре, объявляет и долгожданную дату премьеры: первая часть сезона выйдет 27 мая, вторая - 1 июля. В прикреплённом к нему послании авторов проекта Мэтта и Росса Дафферов также подтверждается, что сезон станет для проекта последним. По словам братьев, так они и планировали с самого начала, запуская шоу семь лет назад: должно быть 4-5 сезонов. Четырёх ожидаемо оказалось недостаточно для такой объёмной истории. Дафферы призывают поклонников не унывать: впереди много других захватывающих сюжетов (напомним, ранее на Netflix уже заговаривали о спин-оффах).