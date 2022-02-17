Вышел большой трейлер пиратского ситкома Тайки Вайтити

После пары тизеров новый проект Тайки Вайтити "Наш флаг означает смерть" (Our Flag Means Death) обзавелся полноценным трейлером. Расположен он на YouTube и в Twitter Тайки.

Расскажет шоу о похождениях реального исторического персонажа, дворянин Стида Боннет, который решил стать пиратом. И стал. На своем судне "Месть" "джентльмен пиратов" достаточно эффективно уничтожал барбадосские корабли по восточному побережью того, что после станет США.

Here have a poster full of dudes stop complaining. #OurFlagMeansDeath

March 3 pic.twitter.com/g1zOXvqD1R — Taika Waititi (@TaikaWaititi) February 17, 2022

Вайтити - сопродюсер, режиссер первого эпизода и исполнитель одной из важных ролей - капитана Черной Бороды. Его Боннет нанял, когда был ранен и сам не мог руководить предприятием.

Боннета сыграл Риз Дарби ("Реальные упыри", "Как я встретил вашу маму"). В других ролях - Нат Факсон ("Сообщество", "Безумцы"), Юэн Бремнер (обе части "На игле"), Джоэль Фрай ("Игра престолов", "Круэлла", "Плебеи"), Фред Армисен ("Бруклин 9-9").

Премьера - 3 марта на стриминге HBO Max.