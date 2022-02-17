Вышел трейлер танцевального спектакля по "Острым козырькам"

Несмотря на подступающую горечь от неминуемого расставания с сериалом "Острые козырьки" (Peaky Blinders) в телевизионном формате, создатели стильной бирмингемской ретродрамы о гангстерах находят новые возможности порадовать благодарных зрителей. Анонсированный ранее танцевальный спектакль по мотивам "Козырьков" обзавелся впечатляющим трейлером (18+).

Танцевальное шоу получило название "Острые козырьки: Искупление Тома Шелби" (Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby). Идея, принадлежащая бессменному разработчику сюжетной линии Стивену Найту, подробно расскажет о трагической истории любви грозы Бирмингема и ирландки Грейс Бердждесс.

Хореография спектакля создана Бенуа Суоном Пуффером, главой Rambert Production - танцевальной компании, чья история насчитывает почти столетие. Что примечательно, студия "Рамбер" возникла в 1926 году благодаря интересу, вызванном выступлениями Анны Павлвой и гастролям "Русского балета" Сергея Дягилева.

Ролик опубликован в YouTube на странице аккаунта Бирмингемского ипподрома, также задействованном в масштабном шоу.

На настоящий момент география представлений ограничена Соединенным Королевством, премьера состоится 27 сентября 2022 года в Бирмингеме. Напомним, что выход в эфир шестого и заключительного сезона "Острых козырьков" назначена на 27 февраля.