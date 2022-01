По мотивам "Острых козырьков" создадут танцевальный спектакль

Стивен Найт, создатель и разработчик беспрецедентно успешной британской гангстерской ретродрамы "Острые козырьки" (Peaky Blinders) слов на ветер не бросает. Пока миллионы поклонников с нетерпением ждут выхода финального шестого сезона сериала и - в более отдаленной перспективе - полнометражного фильма, призванного закончить повествование, появилось подтверждение еще одного ранее анонсированного проекта по мотивам телесаги .

Речь идет о танцевальном спектакле под названием "Острые козырьки: Искупление Тома Шелби" (Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby), созданном на основе идеи Стивена Найта. Хореографом постановщиком станет Бенуа Суон Пуффер, глава Rambert Production. Среди других организаций, участвовавших в разработке, значатся The Lowry и Бирмингемский ипподром. Об этом сообщает издание Radio Times. У грядущего шоу появился собственный веб-сайт.

Премьера шоу состоится 27 сентября 2022 года на Бирмингемском ипподроме, а затем оно отправится в турне по Соединенному Королевству. В представлении примут участие 20 танцовщиков и оркестр.

В спектакле речь пойдет о времени окончания Первой мировой войны, когда начинает разворачиваться "страстная история любви между Томми Шелби и Грейс Бердждесс".

В своем комментарии Стивен Найт особо отмечает, что музыка и движение всегда были стержнем сериала, и теперь эти две составляющие получат возможность выйти на первое место благодаря сценическому переосмыслению. Он также отметил важность того факта, что интерпретация будет создана силами национальной компании современного танца "Рамбер", старейшей из ныне существующих танцевальных трупп Великобритании, основанной в 1926 году. По его словам, не нужно быть сильно искушенным в хореографии, чтобы оценить достоинства этой новой работы. Его цель - привлечь к как можно больше людей с разным зрительским опытом.

Ему вторит Пуффер - по его словам, компания никогда не создавала представления такого масштаба - попытаться рассказать любовную историю Томми Шелби на языке танца - огромная честь для хореографа. Не менее захватывающей оказалась возможность работы бок о бок со Стивеном Найтом.