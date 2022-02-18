АвтоВАЗ снова не выпустит нужное количество Lada Granta

Дневная смена СКП Kalina на АвтоВАЗе - это производство автомобилей семейства Lada Granta - отправлена в простой. Ожидается, что работа возобновится вечером, но в понедельник снова будет график 50/50.

СКП Kalina сохранить половинчатый график работы вплоть до мая: в понедельник в простое находится вечерняя смена, по пятницам - дневная. Из-за этого еженедельно АвтоВАЗ недовыпускает примерно 600 автомобилей Lada Granta.

В мае, как сообщала "РГ" ранее, ситуация на заводе может нормализироваться в мае. Более того, дополнительные смены могут быть введены в субботы.

Причина простоев - недостаток электронных компонентов, основным поставщиком которых является компания Bosch. Некоторые модели АвтоВАЗ вынужденно выпускает без блоков подушки безопасности и "ЭРА-ГЛОНАСС".