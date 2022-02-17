Стало известно, когда АвтоВАЗ возобновит выпуск Lada и Renault без перебоев

Один из основных поставщиков электронных компонентов для АвтоВАЗа является компания Bosch, и глава российского подразделения Штеффен Хоффманн не был оптимистичен в прогнозах по нормализации ситуации с дефицитом комплектующих. Появилась информация, что АвтоВАЗ всё-таки нашёл выход для нормализации графика работы сборочных линий.

"Бесперебойный ритм производства на всех сборочных линиях АвтоВАЗа может быть восстановлен уже в мае нынешнего года. Более того, завод не исключает и введения в этом месяце субботних смен на своих конвейерах", - пишет группа "Нетипичный АвтоВАЗ".

Предполагается, что АвтоВАЗ сможет вернуться к нормальной работе без простоев благодаря найденным аналогам электронных компонентов, необходимых для сборки автомобилей на заводах в Ижевске (Lada Vesta) и Тольятти (весь остальной модельный ряд Lada и Renault Logan и Sandero).

В настоящее время некоторые модели Lada выпускаются без блоков подушки безопасности и "ЭРА-ГЛОНАСС" при условии обязательного дооснащения клиентов у официального дилера после появления этих компонентов, также АвтоВАЗ не может отгрузить автомобили Lada Largus из-за отсутствия панели комбинации приборов.

Несмотря на испытываемые трудности АвтоВАЗ готовится к запуску новой Lada Vesta, чертежи и технические характеристики которой появились на днях в общем доступе, и модернизирует мощности под выпуск новой модели B-класса.