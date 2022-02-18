Дмитрий Мезенцев выступил на Республиканском собрании в НАН Беларуси. Полный текст

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев выступил в Национальной академии наук Беларуси на Республиканском собрании научной общественности, посвященном 100-летию белорусской науки. Мы приводим полный текст его выступления.

Уважаемый Владимир Григорьевич (В.Г. Гусаков, Председатель президиума НАНБ - прим. ред.), уважаемые участники высокого и столь значимого для Республики Беларусь, для России, для Союзного государства собрания. Сегодня под этими сводами прозвучал очень содержательный и емкий доклад Председателя президиума Национальной академии наук, посвященный становлению национальной науки, становлению научных и исследовательских школ на территории Беларуси.

Владимир Григорьевич, мы с огромным интересом выслушали ваше сообщение, вы очень обоснованно и справедливо назвали имена тех ученых, кто формировал практику научного поиска в советское время, тех людей, которые, уходя своими достижениями в глубину истории, прославляли белорусскую землю.

Хотел бы отметить то решение, которое Александр Григорьевич Лукашенко принял, объявив текущий 2022 год Годом исторической памяти. Владимир Григорьевич сейчас подтвердил справедливость и честность своего подхода в оценке вклада, внесенного в советский период исследователями, которые были рождены на белорусской земле, которые приехали работать в Беларусь со всех уголков Советского Союза и которые не делили свои достижения и не соотносили их с какими-то государственными и административными границами. Это очень важно.

Для всех тех в Беларуси, кто связан с программами Союзного государства, с практикой нашего двустороннего взаимодействия, важно наполнить Год исторической памяти конкретными шагами, которые позволят нам куда более предметно и глубоко всмотреться и в эти сто лет национальной белорусской академической науки, и в нашу историю, и в те 250 лет, которые отмечаются в этом году, когда белорусский народ, народ Малороссии, Великороссии стал единым на основе европейских административных документов и когда куда более плотно стала формироваться единая история, и всеми без исключения людьми, проживающими на территории исторической Руси, стали вписываться новые страницы, которые помогают нам и сегодня гордиться единой историей - единой историей академической науки Беларуси, успехами российских ученых, исследователей, которые сегодня действуют на пространстве Содружества Независимых Государств, наследуя школам и традициям, масштаб которых мы ощущаем сегодня, и на фундаменте потенциала которых действуют национальные экономики и научные школы.

4 ноября ушедшего года Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, члены Высшего Государственного совета утвердили по-своему исторический документ, который в рамках Союзного договора формирует новый, в определенной степени исторический этап. Утверждены 28 союзных программ. Если помните, ранее они назывались дорожными картами. Очень комплексный документ из 28 составляющих. Очень сложно отдать приоритет какой-то из этих союзных программ, потому что они комплексные, взаимосбалансированные и глубоко продуманные. Определен этап работы над этими программами до 2024 года с тем, чтобы были подготовлены почти 400 нормативных и законодательных актов, предварив новый, еще более глубокий этап экономической интеграции.

Совсем недавно в рамках Послания Президента Республики Беларусь народу и Парламенту мы слышали очень емкие, принципиальные оценки той интеграции, которая видится как стратегия для Беларуси. Президент Александр Григорьевич Лукашенко отмел любые домыслы, которые порой сознательно вбрасываются в общественное мнение России и Беларуси, о том, что кто-то хочет поглотить Беларусь, кто-то хочет стать угрозой национальному суверенитету и независимости.

Президент России Владимир Владимирович Путин четко определил, что Союзное государство - это формат, институт и механизм интеграции Беларуси и России, прежде всего экономической. И здесь, мне кажется, то сотрудничество, которое обозначает Национальная академия наук Беларуси с Национальным исследовательским центром России "Курчатовский институт" Российской академии наук - это тот перспективный набор содержательных, масштабных шагов, который определит включенность прикладной и фундаментальной науки в работу над Союзной программой по единой промышленной политике, по программам недопущения необоснованной конкуренции, при формировании единых подходов в агро- и сельхозсфере.

Сегодня правительствам и руководителям Центральных банков Беларуси и России декретом, подписанным 4 ноября 2021 года, определены отчетные рубежи. В этом году союзному Совмину национальные правительства и регуляторы в финансовой сфере представят свои отчеты, как на первичном этапе экономической интеграции идет совместная работа. Но в рамках этой совместной работы важно поддержать и ту деятельность, которую ученые и исследователи наших братских стран проводили, проводят и готовы более масштабно проводить. Именно в этом плане я хочу подчеркнуть еще раз, что, помимо 28 союзных программ как мощного алгоритма и стратегических планов взаимодействия, сохраняется такой институт, как "Программы Союзного государства", который финансируется в полном объеме из союзного бюджета. И мы хотели бы, чтобы в этом году совместно - именно совместно - Министерство науки и образования России во взаимодействии с Госкомитетом по науке и технике, Министерство образования Беларуси при кураторстве Постоянного Комитета Союзного государства вышли на проект постановления Совета министров Союзного государства о создании инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований.

Мы видим и очевидно знаем, сколь много сделано Национальной академией наук Беларуси для того, чтобы прикладная компонента в поддержку обеспечения национальной экономической устойчивости и конкурентоспособности была реализована. Мы видим, как много внедрено разработок в реальную экономику. Но мы также понимаем, что заделы советской науки по проведению фундаментальных исследований не бесконечны.

Нам нечего скрывать друг от друга. Сегодня есть возможность опереться на мощный научный потенциал фундаментальных исследований, который и в постсоветский период, особенно после прихода к руководству страны Президента России Владимира Владимировича Путина, получил дальнейшее развитие. И здесь очевидным лидером является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Хорошо помню тот алгоритм взаимодействия, который Владимир Григорьевич Гусаков и Михаил Валентинович Ковальчук определили в рамках совместного заседания в ушедшем году, подписав так называемую дорожную карту сотрудничества. Так вот: чтобы мы были сильнее и конкурентоспособнее, нам не нужно друг другу доказывать, что в каких-то областях мы чуть лучше, успешнее. Нам просто нужно объединить эту успешность ради единой конкурентоспособности. И этому, мы увидим, будет посвящено постановление Совета министров, над проектом которого мы уже работаем, о создании единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства. И в параллель с этим мы считаем необходимым просить национальные правительства и заинтересованные министерства ускорить работу по подготовке нового проекта межправительственного соглашения по научному и технологичному сотрудничеству, потому что ныне действующий документ подписан в 1996 году. Ни о какой цифровизации национальной экономики в социальной сфере, ни о каком учете современных цифровых технологий, предложениях разработчиков искусственного интеллекта тогда речи быть не могло. Осовременить этот документ, сделать его адаптивным, с акцентом в том числе на интеграционную экономическую программу нам кажется очень важным.

Подчеркну: мы сегодня востребуем куда больше предложений, которые лягут в основу программ Союзного государства. Уже очень много сделано. За годы действия Союзного договора реализовано 49 программ на общую сумму 48 миллиардов российских рублей. Конечно, было бы лучше, если бы мы сказали: это общая сумма - 48 миллиардов белорусских рублей, но факт есть факт. В этом плане мы также просим посмотреть более внимательно на те предложения, которые перспективны для исследователей, работающих под эгидой Национальной академии наук Беларуси. Перспективны в той кооперации, которая очевидна и успешна сегодня во взаимодействии с российскими партнерами. И это взаимодействие с учетом сохраненности потенциала белорусской науки, сохраненности потенциала российской науки может дать новые преимущества, повышающие конкурентоспособность.

Ответ на нарушения со стороны западных партнеров - куда более доверительный, искренний, товарищеский, партнерский почерк, рассчитываем на это в работе под эгидой Академии наук, "Курчатовского института" и, конечно, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда и партнерского фонда, руководитель которого сегодня был отмечен высокой наградой, которую вручил Максим Владимирович Рыженков, руководитель Фонда фундаментальных исследований "Белорусская наука".

Сегодня представляется перспективной работа в космической сфере, в сфере материаловедения, генетики, биотехнологии, разработки новых медицинских препаратов, в агросфере.

Здесь присутствует Министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Леонидович Пиневич. Ему, как и всем без исключения работникам Минздрава Беларуси, работникам системы здравоохранения России, за эти два года досталось невероятно много переживаний. Нужно было проявить мужество, терпение и последовательность в защите здоровья людей, сохранения их жизни. И вы знаете, как национальные лидеры, главы наших государств Президент Путин, Президент Лукашенко, внимательно и очень по-доброму оценивают героический труд медиков. Но не было бы таких успехов в борьбе с COVID, если бы не было разработок, в том числе вакцины. Мы с Дмитрием Леонидовичем помним, как реализовывалось принятое Президентом Путиным решение о поставке вакцины "Спутник V". Мы организовывали поставки новых вакцин. Сегодня развернуто и производство вакцины, и ее розлив.

Хотелось бы также отметить, что продолжается работа исследователей в области вирусологии. В Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге практически завершены доклинические исследования так называемой кефирной пробиотической вакцины, о чем я имел возможность сказать на конференции, посвященной 30-летию СНГ, которую провели Владимир Георгиевич Гусаков со своей командой. Сегодня мы ознакомились с разработками Института гриппа, расположенного в Петербурге. Это разработки, посвященные очень перспективным направлениям борьбы с туберкулезом. И руководства обоих института подтвердили готовность более тесно сотрудничать с белорусскими коллегами. Дмитрий Леонидович Пиневич вместе со своим коллегой из Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаилом Альбертовичем Мурашко провели недавно совместную коллегию.

Сказав о пробиотической кефирной вакцине, я бы видел возможным вновь повторить нашу позицию: мы готовы, чтобы дальнейшее продвижение вакцины стало программой Союзного государства при полном или почти полном финансировании из средств союзного бюджета.

И в завершении. Мы сегодня говорим о том, что позиция национальных лидеров в защиту исторической памяти, посвященной подвигу Солдата Победы, уникальна, она едина. Совсем недавно, в декабре, Наталья Ивановна Кочанова приветствовала выставку, которую по инициативе Постоянного Комитета и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина представили музейщики Москвы, посвященную разгрому немцев под Москвой. Только что прошли мероприятия, посвященные годовщине снятия, прорыва блокады Ленинграда. Формально это не относится к тематике нашего сегодняшнего разговора. В Минске был показан фильм "Седьмая симфония". Было очень много молодых людей, были суворовцы, слушатели военной академии, молодые офицеры, представители гражданских вузов. И мы очень внимательно смотрели на их реакцию. Реакция была предельно искренняя и взволнованная, потому что мало кто из них представлял, что было 80 лет назад под Москвой и как город Ленина выстоял в блокаду. Но есть и еще форматы, когда мы должны говорить с молодыми людьми о том, что было, что есть сегодня и что будет завтра. Это в том числе усилия по пропаганде романтики и труда научного поиска.

Я хотел бы пригласить Александра Александровича Коваленю и его коллег к разговору о серии книг, посвященной нашей истории, но не в таком академическом формате издания, к которому мы привыкли, а в формате серии книг, которые под одной обложкой могли бы собрать противоречивые факты или факты, которые различными стратами и российского, и белорусского обществ трактуются по-разному.

К примеру, разговор о фельдмаршале Костюшко и фельдмаршале Паскевиче, которые каждый по-своему понимали свой долг перед государством, изданный под одной обложкой, мог бы стать поводом для общественной дискуссии и открыть серию в том числе исторических книг и публикаций тех исследовательских материалов, которые по-разному трактуют историю. Но история у нас за многие столетия одна, как и победа в Великой Отечественной войне у нас одна, кто бы как не хотел это преподать.

Владимир Григорьевич, обращаюсь к вам, к членам президиума, представителям академической науки Беларуси с предложением и приглашением. Мы готовы к большему взаимодействию, к большему разговору, к большему набору встреч с выходом на предметные шаги, в том числе в издательской сфере. Еще раз скажу, мы сегодня готовим вместе с вами 10 новых концепций программ Союзного государства. Мы говорим сегодня о необходимости расширения потенциала союзного бюджета, и в том числе о включении в программу Союзного государства совместных работ, над которыми трудятся лучшие представители белорусской и российской науки, современные, активные, функциональные руководители и сотрудники. Это серьезная работа, которую мы готовы продвигать, что также может по-своему поддержать традиции белорусской академической науки, которой сегодня 100 лет.

Спасибо.

Источник: Постоянный Комитет Союзного государства