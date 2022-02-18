Парламентарии обсудят унификацию автогражданской ответственности в Беларуси и России

Еще один шаг к унификации законодательства о страховании гражданской ответственности автовладельцев на территории Союзного государства предстоит предпринять буквально через неделю законодателям двух стран.

На заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которое состоится 25 февраля, его участники, сообщается на сайте ПС, "согласуют порядок совместной работы по подготовке модельного законодательного акта "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Кроме тог, депутаты обсудят меры по снижению в Беларуси минимального срока обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, до пяти дней.

Решение рассматриваемых вопросов, по оценке обозревателей, направлено на совершенствование и унификацию порядка страхования автогражданской ответственности, для дальнейшего обеспечения равных прав граждан и единых выгодных условий при осуществлении поездок по территории Союзного государства.

Кстати, союзные парламентарии уже предлагали унификацию процедуры ОСАГО для граждан Союзного государства. А в ходе 60-й сессии Парламентского собрания комиссии по законодательству и регламенту было поручено организовать разработку соответствующего проекта модельного законодательного акта.

Участие в предстоящем заседании в белорусской столице примут парламентарии, представители Министерства финансов Беларуси, Центрального банка РФ, Бюро по транспортному страхованию, Российского союза автостраховщиков, а также эксперты в области законодательства и права, констатируют новостные порталы.